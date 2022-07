Productor rural: “Al campo, si le sacan el pie de encima, levantamos el país”

Después de que el presidente Alberto Fernández arremetiera contra el campo, un productor agropecuario le respondió de manera contundente. Oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires, Walter Malfatto grabó un video que se hizo viral en las redes sociales para explicarle al primer mandatario por qué algunos recurren a los silobolsas, sin entrar en la polémica.

“Señor Alberto Fernández, soy Walter Malfatto, productor agropecuario de Bragado, provincia de Buenos Aires, quería decirle que cualquier productor, como moneda de cambio, guarda en un silobolsa el producto que recolectó de la cosecha para no desactualizarse y que el dólar lo lleve por delante”, comenzó a relatar en el video, que fue compartido en la cuenta de Instagram del Grupo Independencia. En ese grupo están quienes organizaron el tractorazo del 23 de abril pasado a Plaza de Mayo.

Y siguió: “Es la moneda que usamos para poder alquilar los campos nuevamente y comprar los insumos, para poder vivir. Por eso, los que no tenemos planta de silo, tenemos que hacer un silobolsa. Pero esto no pasa de ahora, esto viene pasando con su gobierno que es un atropello al campo. No tienen que pasar estas cosas, porque al campo, si le sacan el pie de encima, levantamos el país”, puntualizó.