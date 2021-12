Problemas con la app Mi Argentina: Algunos no pueden crear la cuenta

La aplicación Mi Argentina es utilizada para realizar trámites y llevar de forma digital diferentes tipos de documentos. Pero en algunos casos ha generado controversia por repetidas fallas.

Para crear una cuenta, es necesario completar una serie de pasos como por ejemplo, la confirmación de la identidad de la persona. Allí surge un problema teniendo en cuenta que la app es una de las maneras de sacar el pase sanitario.

El día 21 de diciembre, Julio Ernesto López, periodista de TN, contó desde su cuenta de Twitter una situación insólita que le ocurrió con la aplicación al intentar registrar una cuenta.

El periodista escribió: “Soy tuerto y la aplicación mi argentina no me válida. Y son inclusivos! No lo puedo creer“, acompañado con una foto de la aplicación en la que se explicaba que no se podía corroborar su identidad, y se listaba alguna de las recomendaciones para poder validar su identidad de manera correcta.

Las recomendaciones de la App eran: “Mantener los dos ojos cerrados hasta el sonido”, “Evitar sombras en la cara”, “Mantener el ojo cerrado hasta escuchar el sonido” y “Girar la cara lentamente hacia los hombros”.

“Errores como estos son insólitos, más todavía viniendo de un Gobierno que se autoproclama como “inclusivo”, remarcó el periodista. Esta publicación ha tenido gran alcance y comentarios de otros usuarios que se quejaron por el funcionamiento de la aplicación.