Rusia planea probar las vacunas contra el coronavirus en presos

El líder del Partido Liberal Democrático Ruso (LDPR), Vladimir Zhirinovsky, planteó en una entrevista la posibilidad de probar vacunas contra el Coronavirus en presos. Sostuvo que podría ser una medida para acelerar la lucha contra el virus.

Los estragos causados en los países por el Coronavirus preocupan a las sociedades de todo el mundo. Tal es el caso de Rusia, uno de los países más grandes del mundo y el cual se encuentra encuentra en una importante crisis sanitaria a causa del Covid-19.

Ante esta situación, la búsqueda de una cura para el Coronavirus se ha vuelvo desesperada. Tal es el caso del político Vladimir Zhirinovsky, quien dijo que "los prisioneros deberían ser utilizados como conejillos de indias para las vacunas contra el Covid-19 y acelerar la carrera por una cura”.

Por su parte, el ultranacionalista pro, Vladimir Putin, explicó así el planteamiento: “Digamos que un preso está cumpliendo una sentencia de 10 años. Le diremos: ‘Aquí hay un nuevo medicamento. Será probado en usted en un laboratorio dos o tres meses y su condena se reducirá a la mitad”

Vladimir Zhirinovsky, sostuvo que miles de presos estarían de acuerdo con la propuesta, ya que tras recibir las vacunas, reducirían sus condenas a la mitad.

No obstante, el polémico planteamiento no fue bien recibido. Personas como el abogado Alexei Fedyarov, quien comparó la propuesta con las pruebas nucleares de la Unión Soviética en su gente en la Guerra Fría; y Alexander Brod, miembro del consejo de derechos humanos del presidente ruso, quien instó al presidente, Vladimir Putin a no aceptar la propuesta, rechazaron el planteamiento.

"Gracias a Dios, dejamos atrás las prácticas del Gulag, cuando los prisioneros eran percibidos como esclavos libres”, sostuvo Alexander Brod.

Por su parte, la fundación de derechos de los prisioneros ‘Rossiya Sidyashchaya’ también criticó fuertemente el planteamiento.