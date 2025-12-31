Préstamos personales de $15.000.000: quiénes pueden acceder y cuáles son las tasas de interés en bancos y fintechs

Acceder a un préstamo personal de alto monto puede ser una herramienta clave para reorganizar las finanzas, cubrir gastos importantes o avanzar con proyectos que requieren liquidez inmediata. En un contexto donde las tasas y condiciones varían según la entidad y el perfil del solicitante, conocer las opciones disponibles resulta fundamental antes de tomar una decisión.
Qué bancos ofrecen préstamos personales de hasta $15.000.000
En el sistema financiero argentino, bancos y fintechs cuentan con líneas de créditos personales que permiten acceder a montos elevados, aunque con requisitos, plazos y tasas de interés diferentes. Entre las alternativas más consultadas se encuentran Banco Patagonia, Banco Macro y la app Naranja X.
Estas propuestas están orientadas tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas y otros perfiles, siempre sujetos a evaluación crediticia.
Préstamo personal del Banco Patagonia
El Banco Patagonia dispone de préstamos personales de libre disponibilidad que permiten solicitar hasta $15.000.000, con un tope máximo de $50.000.000 y plazos de financiación de hasta 60 meses.
Principales características del crédito
- Monto máximo: $50.000.000
- Acreditación inmediata luego de la aprobación
- Uso libre del dinero: consumo, vivienda, auto u otros fines
- Cuotas fijas bajo sistema francés, con intereses, IVA y seguros incluidos
Canales habilitados para la solicitud
- App Patagonia Móvil
- Web Patagonia E-Bank
- Atención telefónica
- Sucursales físicas
Tasas de interés vigentes
- TNA: desde 120%
- TEA: desde 214,07%
- CFTEA con IVA: desde 292,22%
Requisitos básicos
- Ser cliente del banco con cuenta en pesos
- Aprobar el análisis crediticio
- Presentar documentación personal
- Validar identidad en gestiones digitales
Préstamos personales del Banco Macro
El Banco Macro ofrece préstamos personales de hasta $15.000.000, con un monto máximo que puede alcanzar los $32.000.000, destinados principalmente a clientes que acreditan ingresos en la entidad.
Condiciones generales
- Plazo de financiación: hasta 60 meses
- Destinado a clientes con ingresos demostrables
- Evaluación crediticia previa
Tasas para préstamos a 60 meses
- TNA: entre 67% y 85%
- TEA: entre 91,93% y 127,33%
- CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%
Documentación requerida
- DNI
- Constancia de CUIL
- Comprobante de domicilio
- Certificación de ingresos:
- Recibos de sueldo
- Constancias de ARCA
- Pagos de monotributo
- Certificación contable para autónomos
Cómo solicitar el crédito
- Presentar la documentación inicial
- Acreditar ingresos propios o de un garante
- Completar el formulario digital
- Esperar la evaluación
- Firmar el contrato y recibir los fondos
Naranja X y los créditos personales 100% online
Para quienes buscan rapidez y gestión digital, Naranja X ofrece préstamos personales que se tramitan íntegramente desde la aplicación, con acreditación inmediata.
Condiciones principales del crédito
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $9.000.000
- Plazo de devolución: hasta 48 meses
- Sistema de amortización: francés
Tasas de interés vigentes en diciembre
- TNA: entre 53% y 154%
- TEA: entre 67,97% y 325,84%
- CFTEA: entre 86,78% y 465,28%
Quiénes pueden acceder
- Ser cliente de Naranja X o Tarjeta Naranja S.A.U.
- Estar inscripto como monotributista
- No registrar atrasos ni deudas impagas
- Tener la identidad validada con documentación actualizada
Paso a paso para solicitarlo
- Ingresar a la app de Naranja X
- Seleccionar la opción Solicitar préstamo
- Simular monto y plan de cuotas
- Validar identidad mediante selfie
- Confirmar la operación y recibir el dinero en la cuenta
Esta alternativa se destaca por su simplicidad operativa, la acreditación inmediata y la posibilidad de gestionar todo el trámite sin asistir a una sucursal, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes necesitan financiamiento en poco tiempo.