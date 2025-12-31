Préstamos personales de $15.000.000: quiénes pueden acceder y cuáles son las tasas de interés en bancos y fintechs

Acceder a un préstamo personal de alto monto puede ser una herramienta clave para reorganizar las finanzas, cubrir gastos importantes o avanzar con proyectos que requieren liquidez inmediata. En un contexto donde las tasas y condiciones varían según la entidad y el perfil del solicitante, conocer las opciones disponibles resulta fundamental antes de tomar una decisión.

Qué bancos ofrecen préstamos personales de hasta $15.000.000

En el sistema financiero argentino, bancos y fintechs cuentan con líneas de créditos personales que permiten acceder a montos elevados, aunque con requisitos, plazos y tasas de interés diferentes. Entre las alternativas más consultadas se encuentran Banco Patagonia, Banco Macro y la app Naranja X.

Estas propuestas están orientadas tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas y otros perfiles, siempre sujetos a evaluación crediticia.

Préstamo personal del Banco Patagonia

El Banco Patagonia dispone de préstamos personales de libre disponibilidad que permiten solicitar hasta $15.000.000, con un tope máximo de $50.000.000 y plazos de financiación de hasta 60 meses.

Principales características del crédito

Monto máximo: $50.000.000

Acreditación inmediata luego de la aprobación

Uso libre del dinero: consumo, vivienda, auto u otros fines

Cuotas fijas bajo sistema francés, con intereses, IVA y seguros incluidos

Canales habilitados para la solicitud

App Patagonia Móvil

Web Patagonia E-Bank

Atención telefónica

Sucursales físicas

Tasas de interés vigentes

TNA : desde 120%

: desde TEA : desde 214,07%

: desde CFTEA con IVA: desde 292,22%

Requisitos básicos

Ser cliente del banco con cuenta en pesos

Aprobar el análisis crediticio

Presentar documentación personal

Validar identidad en gestiones digitales

Préstamos personales del Banco Macro

El Banco Macro ofrece préstamos personales de hasta $15.000.000, con un monto máximo que puede alcanzar los $32.000.000, destinados principalmente a clientes que acreditan ingresos en la entidad.

Condiciones generales

Plazo de financiación: hasta 60 meses

Destinado a clientes con ingresos demostrables

Evaluación crediticia previa

Tasas para préstamos a 60 meses

TNA : entre 67% y 85%

: entre TEA : entre 91,93% y 127,33%

: entre CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%

Documentación requerida

DNI

Constancia de CUIL

Comprobante de domicilio

Certificación de ingresos:

Recibos de sueldo

Constancias de ARCA

Pagos de monotributo

Certificación contable para autónomos

Cómo solicitar el crédito

Presentar la documentación inicial

Acreditar ingresos propios o de un garante

Completar el formulario digital

Esperar la evaluación

Firmar el contrato y recibir los fondos

Naranja X y los créditos personales 100% online

Para quienes buscan rapidez y gestión digital, Naranja X ofrece préstamos personales que se tramitan íntegramente desde la aplicación, con acreditación inmediata.

Condiciones principales del crédito

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $9.000.000

Plazo de devolución: hasta 48 meses

Sistema de amortización: francés

Tasas de interés vigentes en diciembre

TNA : entre 53% y 154%

: entre TEA : entre 67,97% y 325,84%

: entre CFTEA: entre 86,78% y 465,28%

Quiénes pueden acceder

Ser cliente de Naranja X o Tarjeta Naranja S.A.U.

o Tarjeta Naranja S.A.U. Estar inscripto como monotributista

No registrar atrasos ni deudas impagas

Tener la identidad validada con documentación actualizada

Paso a paso para solicitarlo

Ingresar a la app de Naranja X

Seleccionar la opción Solicitar préstamo

Simular monto y plan de cuotas

Validar identidad mediante selfie

Confirmar la operación y recibir el dinero en la cuenta

Esta alternativa se destaca por su simplicidad operativa, la acreditación inmediata y la posibilidad de gestionar todo el trámite sin asistir a una sucursal, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes necesitan financiamiento en poco tiempo.