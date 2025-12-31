Préstamos personales de $15.000.000: quiénes pueden acceder y cuáles son las tasas de interés en bancos y fintechs

Denisse Helman
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF

Acceder a un préstamo personal de alto monto puede ser una herramienta clave para reorganizar las finanzas, cubrir gastos importantes o avanzar con proyectos que requieren liquidez inmediata. En un contexto donde las tasas y condiciones varían según la entidad y el perfil del solicitante, conocer las opciones disponibles resulta fundamental antes de tomar una decisión.

Qué bancos ofrecen préstamos personales de hasta $15.000.000

En el sistema financiero argentino, bancos y fintechs cuentan con líneas de créditos personales que permiten acceder a montos elevados, aunque con requisitos, plazos y tasas de interés diferentes. Entre las alternativas más consultadas se encuentran Banco Patagonia, Banco Macro y la app Naranja X.

Sarpullido por calor: ¿Qué es la miliaria, por qué aparece en verano y cómo aliviar los síntomas?
Mirá también:

Sarpullido por calor: ¿Qué es la miliaria, por qué aparece en verano y cómo aliviar los síntomas?

Estas propuestas están orientadas tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas y otros perfiles, siempre sujetos a evaluación crediticia.

Préstamo personal del Banco Patagonia

El Banco Patagonia dispone de préstamos personales de libre disponibilidad que permiten solicitar hasta $15.000.000, con un tope máximo de $50.000.000 y plazos de financiación de hasta 60 meses.

Principales características del crédito

  • Monto máximo: $50.000.000
  • Acreditación inmediata luego de la aprobación
  • Uso libre del dinero: consumo, vivienda, auto u otros fines
  • Cuotas fijas bajo sistema francés, con intereses, IVA y seguros incluidos

Canales habilitados para la solicitud

  • App Patagonia Móvil
  • Web Patagonia E-Bank
  • Atención telefónica
  • Sucursales físicas

Tasas de interés vigentes

  • TNA: desde 120%
  • TEA: desde 214,07%
  • CFTEA con IVA: desde 292,22%

Requisitos básicos

  • Ser cliente del banco con cuenta en pesos
  • Aprobar el análisis crediticio
  • Presentar documentación personal
  • Validar identidad en gestiones digitales

Préstamos personales del Banco Macro

El Banco Macro ofrece préstamos personales de hasta $15.000.000, con un monto máximo que puede alcanzar los $32.000.000, destinados principalmente a clientes que acreditan ingresos en la entidad.

Condiciones generales

  • Plazo de financiación: hasta 60 meses
  • Destinado a clientes con ingresos demostrables
  • Evaluación crediticia previa

Tasas para préstamos a 60 meses

  • TNA: entre 67% y 85%
  • TEA: entre 91,93% y 127,33%
  • CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%

Documentación requerida

  • DNI
  • Constancia de CUIL
  • Comprobante de domicilio
  • Certificación de ingresos:
  • Recibos de sueldo
  • Constancias de ARCA
  • Pagos de monotributo
  • Certificación contable para autónomos

Cómo solicitar el crédito

  • Presentar la documentación inicial
  • Acreditar ingresos propios o de un garante
  • Completar el formulario digital
  • Esperar la evaluación
  • Firmar el contrato y recibir los fondos

Naranja X y los créditos personales 100% online

Para quienes buscan rapidez y gestión digital, Naranja X ofrece préstamos personales que se tramitan íntegramente desde la aplicación, con acreditación inmediata.

Condiciones principales del crédito

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $9.000.000
  • Plazo de devolución: hasta 48 meses
  • Sistema de amortización: francés

Tasas de interés vigentes en diciembre

  • TNA: entre 53% y 154%
  • TEA: entre 67,97% y 325,84%
  • CFTEA: entre 86,78% y 465,28%

Quiénes pueden acceder

  • Ser cliente de Naranja X o Tarjeta Naranja S.A.U.
  • Estar inscripto como monotributista
  • No registrar atrasos ni deudas impagas
  • Tener la identidad validada con documentación actualizada

Paso a paso para solicitarlo

  • Ingresar a la app de Naranja X
  • Seleccionar la opción Solicitar préstamo
  • Simular monto y plan de cuotas
  • Validar identidad mediante selfie
  • Confirmar la operación y recibir el dinero en la cuenta

Esta alternativa se destaca por su simplicidad operativa, la acreditación inmediata y la posibilidad de gestionar todo el trámite sin asistir a una sucursal, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes necesitan financiamiento en poco tiempo.

¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026
Mirá también:

¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cuenta dni banco provincia 2026
Cuenta DNI Enero 2026: Cambia el beneficio en carnicerías y llegan los “Súper Reintegros” de verano
Provincia
whatsapp deja funcionar celulares 2026
¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026
Sociedad Tecnología
Alerta clima PBA
Alerta en Provincia de Buenos Aires: tormentas, granizo y ola de calor para despedir el 2025
Provincia
Fatal accidente en la Ruta 2: Un muerto y dos heridos tras violento vuelco en Lezama
Lezama
Accidente ruta 2 pila lezama
Tragedia en Ruta 2: un día que debía ser de festejo quedó marcado por el dolor
Lezama
paritaria docente sueldos provincia
Paritarias Docentes: qué provincias confirmaron aumento y el mapa de sueldos para el cierre de 2025
Provincia
Asueto administrativo Provincia de Buenos Aires
¿Es feriado el viernes 2 de enero? El mapa de los asuetos provincia por provincia
Provincia

Más leídas