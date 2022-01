Préstamos Pareto ¿Qué es, cuáles requisitos tiene y cómo solicitar?

Conseguir un Préstamo Personal 100% digital, en la actualidad, es totalmente sencillo si utilizamos las plataformas correctas como, por ejemplo: Préstamos Pareto.

En este artículo, te contaremos que es Préstamos Pareto, cuales son sus requisitos y como solicitar un crédito personal en esta institución financiera en simples pasos desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué es Pareto?

Seguramente, te preguntarás ¿Qué es Pareto Digital Préstamos? Es una plataforma financiera en línea radicada en Argentina que otorga préstamos personales hasta 300.000 pesos argentinos con requisitos mínimos.

Miles de argentinos no pueden solicitar tus préstamos en los bancos tradicionales ya que, no cumplen con la larga lista de requisitos y vienen a Pareto Préstamos a solicitarlos.

Requisitos para solicitar un préstamo en Pareto

Los requisitos para solicitar un préstamo en Pareto son los siguientes:

Ser mayor de edad (18 años o más)

Demostrar ingresos mensuales.

No tener deudas en el Veraz / historial crediticio.

¿Cómo pedir un crédito en efectivo en Pareto? Guía Paso a Paso

Solicitar un crédito en efectivo en Pareto es totalmente sencillo. Debes seguir estos pasos:

Ingresa a la Web Oficial de Pareto Digital Préstamos. Calcula tu crédito indicando el importe a solicitar y el plazo de cuotas que deseas (Máx. 24) Presiona “Continuar” Registrate en Pareto introduciendo tu correo electrónico y una contraseña. Confirma tu e-mail. Posteriormente, introduce otros datos solicitados como DNI, dirección, etc y presiona “Continuar”. El equipo de Pareto Digital Préstamos observará tu solicitud y se contactará contigo para indicarte los pasos a seguir luego.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de préstamo en préstamos Pareto

¿Cuál es mínimo y el máximo que puedo pedir?

El monto mínimo y máximo para solicitar en Pareto Digital Préstamos son de 5.000 a 300.000 pesos argentinos respectivamente.

¿Es seguro?

Si, es seguro. Pareto Digital hace más de 5 años que opera en Argentina otorgando créditos personales a miles de ciudadanos, puedes buscar sus reseñas.

¿Puedo pedirlo si estoy en el veraz?

Por lo general, en Pareto Préstamos, no suelen aceptar personas que aparecen en el Veraz a pesar que sea en nivel más bajo. Por ende, no estarás apto para ser un solicitante para darle un crédito personal.

¿Qué tasas de interés me cobran?

A continuación, te mostraremos las tasas de interés de Pareto Digital Préstamos.

Las tasas de interés mínima son:

TNA (Tasa Anual)99%

CFTNA (Costo Financiero Total Anual): 118%

Las tasas de interés máxima de un préstamo en Pareto son:

TNA: 220%

CFTNA: 265%

¿Cómo puedo pagar las cuotas?

Todos los meses, las cuotas de Pareto Préstamos, se debitarán automáticamente de tu cuenta bancaria sin realizar ningún movimiento. Asegúrate de tener el dinero.