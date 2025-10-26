Préstamos Nación Previsional del Banco Nación: cómo solicitarlos, montos, tasas y requisitos

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación cuentan con una opción de financiamiento práctica y accesible: los préstamos personales Nación Previsional. Con un trámite completamente digital, esta línea de crédito permite obtener dinero en pocos minutos desde la app BNA+, sin necesidad de acudir a una sucursal ni realizar gestiones presenciales.

Qué son los préstamos Nación Previsional

Los préstamos personales Nación Previsional son una línea exclusiva del Banco de la Nación Argentina (BNA) destinada a jubilados, pensionados y retirados que perciben sus haberes a través de la entidad. Se trata de créditos a sola firma, con cuotas fijas en pesos y plazos de hasta 72 meses, que pueden destinarse a cualquier necesidad personal.

Quedan excluidos de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales o graciables, aunque sean liquidadas por ANSES.

Cómo solicitar el préstamo desde la app BNA+

El trámite se realiza de manera 100% digital y sólo lleva unos minutos. Para pedir un préstamo Nación Previsional, es necesario tener instalada la aplicación BNA+ y seguir estos pasos:

Ingresá a la app y accedé a la sección Tu Banco .

. Seleccioná Préstamos y luego presioná en el símbolo + .

y luego presioná en el símbolo . Elegí el tipo de préstamo, el importe, el destino y la cantidad de cuotas.

Validá tus datos y confirmá la solicitud.

En caso de dudas, podés utilizar el simulador online disponible en la página oficial del Banco Nación para calcular las cuotas según el monto y el plazo elegido.

Características principales del préstamo

Destino: libre (puede utilizarse para cualquier gasto personal).

libre (puede utilizarse para cualquier gasto personal). Moneda: pesos argentinos.

pesos argentinos. Monto mínimo: $100.000.

$100.000. Monto máximo: hasta $50.000.000 (según ingresos y plazo).

hasta $50.000.000 (según ingresos y plazo). Plazo máximo: hasta 72 meses.

hasta 72 meses. Afectación de ingresos: la cuota no puede superar 35% de los haberes netos.

Modalidades de pago disponibles

Los préstamos Nación Previsional ofrecen dos formas de pago:

Con débito en cuenta: disponible hasta 72 meses, sin límite de edad.

disponible hasta 72 meses, sin límite de edad. Con descuento obligatorio (ANSES): también sin límite de edad.

Ambas modalidades utilizan el sistema de amortización francés, que se caracteriza por cuotas mensuales, fijas y consecutivas, descontadas automáticamente de la cuenta o del recibo de haberes.

Ventajas de los préstamos Nación Previsional

Trámite 100% online desde la app BNA+.

desde la app BNA+. Sin gestores ni intermediarios.

Cuotas fijas y en pesos.

Disponible exclusivamente para jubilados y pensionados del BNA.

Posibilidad de obtener hasta $50.000.000 de forma rápida y segura.

Condiciones generales

Cartera de consumo.

Sistema de amortización francés.

Monto mínimo: $100.000 .

. Monto máximo: $50.000.000 .

. Préstamos sujetos a evaluación y aprobación crediticia del Banco de la Nación Argentina (CUIT 30-50001091-2, Bartolomé Mitre 326, CABA).

Los préstamos personales Nación Previsional se posicionan como una herramienta útil para jubilados y pensionados que buscan financiamiento rápido, con gestión digital y condiciones claras directamente desde su celular.