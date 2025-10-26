Préstamos Nación Previsional del Banco Nación: cómo solicitarlos, montos, tasas y requisitos

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación cuentan con una opción de financiamiento práctica y accesible: los préstamos personales Nación Previsional. Con un trámite completamente digital, esta línea de crédito permite obtener dinero en pocos minutos desde la app BNA+, sin necesidad de acudir a una sucursal ni realizar gestiones presenciales.

Qué son los préstamos Nación Previsional

Los préstamos personales Nación Previsional son una línea exclusiva del Banco de la Nación Argentina (BNA) destinada a jubilados, pensionados y retirados que perciben sus haberes a través de la entidad. Se trata de créditos a sola firma, con cuotas fijas en pesos y plazos de hasta 72 meses, que pueden destinarse a cualquier necesidad personal.

Quedan excluidos de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales o graciables, aunque sean liquidadas por ANSES.

Cómo solicitar el préstamo desde la app BNA+

El trámite se realiza de manera 100% digital y sólo lleva unos minutos. Para pedir un préstamo Nación Previsional, es necesario tener instalada la aplicación BNA+ y seguir estos pasos:

  • Ingresá a la app y accedé a la sección Tu Banco.
  • Seleccioná Préstamos y luego presioná en el símbolo +.
  • Elegí el tipo de préstamo, el importe, el destino y la cantidad de cuotas.
  • Validá tus datos y confirmá la solicitud.

En caso de dudas, podés utilizar el simulador online disponible en la página oficial del Banco Nación para calcular las cuotas según el monto y el plazo elegido.

Características principales del préstamo

  • Destino: libre (puede utilizarse para cualquier gasto personal).
  • Moneda: pesos argentinos.
  • Monto mínimo: $100.000.
  • Monto máximo: hasta $50.000.000 (según ingresos y plazo).
  • Plazo máximo: hasta 72 meses.
  • Afectación de ingresos: la cuota no puede superar 35% de los haberes netos.

Modalidades de pago disponibles

Los préstamos Nación Previsional ofrecen dos formas de pago:

  • Con débito en cuenta: disponible hasta 72 meses, sin límite de edad.
  • Con descuento obligatorio (ANSES): también sin límite de edad.

Ambas modalidades utilizan el sistema de amortización francés, que se caracteriza por cuotas mensuales, fijas y consecutivas, descontadas automáticamente de la cuenta o del recibo de haberes.

Ventajas de los préstamos Nación Previsional

  • Trámite 100% online desde la app BNA+.
  • Sin gestores ni intermediarios.
  • Cuotas fijas y en pesos.
  • Disponible exclusivamente para jubilados y pensionados del BNA.
  • Posibilidad de obtener hasta $50.000.000 de forma rápida y segura.

Condiciones generales

  • Cartera de consumo.
  • Sistema de amortización francés.
  • Monto mínimo: $100.000.
  • Monto máximo: $50.000.000.
  • Préstamos sujetos a evaluación y aprobación crediticia del Banco de la Nación Argentina (CUIT 30-50001091-2, Bartolomé Mitre 326, CABA).

Los préstamos personales Nación Previsional se posicionan como una herramienta útil para jubilados y pensionados que buscan financiamiento rápido, con gestión digital y condiciones claras directamente desde su celular.

Más leídas