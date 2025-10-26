Préstamos Nación Previsional del Banco Nación: cómo solicitarlos, montos, tasas y requisitos

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación cuentan con una opción de financiamiento práctica y accesible: los préstamos personales Nación Previsional. Con un trámite completamente digital, esta línea de crédito permite obtener dinero en pocos minutos desde la app BNA+, sin necesidad de acudir a una sucursal ni realizar gestiones presenciales.
Qué son los préstamos Nación Previsional
Los préstamos personales Nación Previsional son una línea exclusiva del Banco de la Nación Argentina (BNA) destinada a jubilados, pensionados y retirados que perciben sus haberes a través de la entidad. Se trata de créditos a sola firma, con cuotas fijas en pesos y plazos de hasta 72 meses, que pueden destinarse a cualquier necesidad personal.
Quedan excluidos de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales o graciables, aunque sean liquidadas por ANSES.
Cómo solicitar el préstamo desde la app BNA+
El trámite se realiza de manera 100% digital y sólo lleva unos minutos. Para pedir un préstamo Nación Previsional, es necesario tener instalada la aplicación BNA+ y seguir estos pasos:
- Ingresá a la app y accedé a la sección Tu Banco.
- Seleccioná Préstamos y luego presioná en el símbolo +.
- Elegí el tipo de préstamo, el importe, el destino y la cantidad de cuotas.
- Validá tus datos y confirmá la solicitud.
En caso de dudas, podés utilizar el simulador online disponible en la página oficial del Banco Nación para calcular las cuotas según el monto y el plazo elegido.
Características principales del préstamo
- Destino: libre (puede utilizarse para cualquier gasto personal).
- Moneda: pesos argentinos.
- Monto mínimo: $100.000.
- Monto máximo: hasta $50.000.000 (según ingresos y plazo).
- Plazo máximo: hasta 72 meses.
- Afectación de ingresos: la cuota no puede superar 35% de los haberes netos.
Modalidades de pago disponibles
Los préstamos Nación Previsional ofrecen dos formas de pago:
- Con débito en cuenta: disponible hasta 72 meses, sin límite de edad.
- Con descuento obligatorio (ANSES): también sin límite de edad.
Ambas modalidades utilizan el sistema de amortización francés, que se caracteriza por cuotas mensuales, fijas y consecutivas, descontadas automáticamente de la cuenta o del recibo de haberes.
Ventajas de los préstamos Nación Previsional
- Trámite 100% online desde la app BNA+.
- Sin gestores ni intermediarios.
- Cuotas fijas y en pesos.
- Disponible exclusivamente para jubilados y pensionados del BNA.
- Posibilidad de obtener hasta $50.000.000 de forma rápida y segura.
Condiciones generales
- Cartera de consumo.
- Sistema de amortización francés.
- Monto mínimo: $100.000.
- Monto máximo: $50.000.000.
- Préstamos sujetos a evaluación y aprobación crediticia del Banco de la Nación Argentina (CUIT 30-50001091-2, Bartolomé Mitre 326, CABA).
Los préstamos personales Nación Previsional se posicionan como una herramienta útil para jubilados y pensionados que buscan financiamiento rápido, con gestión digital y condiciones claras directamente desde su celular.