Préstamos de Mercado Pago en 2026: cómo obtener dinero en el acto y los requisitos actualizados

En el actual escenario económico de Argentina en febrero de 2026, la agilidad financiera se ha vuelto una prioridad para usuarios y emprendedores. Mercado Pago ha consolidado su sistema de créditos como una de las alternativas más rápidas frente a la banca tradicional, permitiendo obtener financiación inmediata directamente desde el celular y sin trámites presenciales.

Sin embargo, acceder a estas líneas de crédito no es automático para todos. La plataforma utiliza algoritmos de scoring crediticio que evalúan el comportamiento de cada usuario en tiempo real. Si estás buscando sacar un préstamo en Mercado Pago este mes, aquí te detallamos las condiciones vigentes, las tasas actuales y los pasos clave para que tu solicitud sea aprobada.

Pasos para activar y solicitar tu crédito desde la app

El proceso es 100% digital. Para quienes ya tienen la sección “Préstamos” habilitada, el dinero se acredita de forma instantánea en la cuenta digital. Si aún no la ves, es posible que debas validar tu identidad con el DNI frente y dorso y una prueba de vida biométrica.

Ingresá a la sección “Préstamos”: Dentro de la app de Mercado Pago, buscá el icono de “Préstamos” o “Mercado Crédito”.

Dentro de la app de Mercado Pago, buscá el icono de “Préstamos” o “Mercado Crédito”. Simulá tu préstamo: Podrás elegir el monto (sujeto a tu límite disponible) y la cantidad de cuotas, que generalmente van de 1 a 12 meses .

Podrás elegir el monto (sujeto a tu límite disponible) y la cantidad de cuotas, que generalmente van de . Revisá el CFTEA: Antes de confirmar, la app te mostrará el Costo Financiero Total . Es fundamental revisar este dato, ya que incluye intereses e impuestos.

Antes de confirmar, la app te mostrará el . Es fundamental revisar este dato, ya que incluye intereses e impuestos. Aceptación inmediata: Una vez confirmado, el saldo se suma a tu dinero en cuenta para usar con QR, transferencia o retiro de efectivo.

Condiciones y límites vigentes en febrero de 2026

Los límites de crédito son dinámicos. Mientras que un usuario particular puede comenzar con líneas pequeñas para consumos, los emprendedores y vendedores tienen acceso a montos significativamente más altos. Recientemente, se han lanzado líneas especiales de “Dinero Plus” con tasas preferenciales para quienes procesan cobros habitualmente por la plataforma.

Tipo de Crédito Monto Estimado Plazo de Devolución Perfil Sugerido Línea de Consumo Hasta $800.000 Hasta 12 cuotas Usuarios finales (compras/pagos) Préstamo Personal Según perfil Hasta 12 meses Usuarios con buen historial Crédito para Negocios Hasta $10.000.000 Variable (1 a 24 meses) Vendedores con facturación recurrente Dinero Plus (Tasa 0%) Hasta $10.000.000 Hasta 4 semanas Emprendedores seleccionados

Requisitos para calificar y aumentar tu límite

A diferencia de un banco, Mercado Pago no suele pedir un recibo de sueldo físico, pero sí analiza tu capacidad de pago mediante tus movimientos. Para maximizar tus chances de obtener un aumento de límite en 2026, el ecosistema valora el cumplimiento estricto de las fechas de vencimiento.

Mantener un historial limpio: No registrar deudas morosas en otras entidades financieras (BCRA).

No registrar deudas morosas en otras entidades financieras (BCRA). Uso frecuente de la cuenta: Pagar servicios, cargar la SUBE y realizar compras con QR ayuda a que el algoritmo conozca tu flujo de fondos .

Pagar servicios, cargar la SUBE y realizar compras con QR ayuda a que el algoritmo conozca tu . Ventas constantes: Si sos vendedor, mantener una reputación verde y vender al menos $50.000 mensuales durante 2 o 3 meses consecutivos es vital.

Si sos vendedor, mantener una y vender al menos $50.000 mensuales durante 2 o 3 meses consecutivos es vital. Subir documentación: En la sección de “Límites y Perfil”, podés adjuntar comprobantes de ingresos (Monotributo o recibo) para acelerar la expansión de tu línea crediticia.

Costos financieros y tasas de interés

Con la inflación mostrando signos de desaceleración en el último semestre de 2025 y principios de 2026, las tasas han tendido a estabilizarse, aunque siguen siendo superiores a las de los préstamos bancarios prendarios o hipotecarios debido a su naturaleza de “solo firma”. La TNA (Tasa Nominal Anual) promedio para préstamos personales en la plataforma ronda hoy el 102%, pero puede variar drásticamente según el riesgo asignado al usuario.

Es importante destacar que los intereses punitorios por mora son elevados. Si preveés que no podrás pagar una cuota, la recomendación de los expertos financieros es utilizar la opción de “Cuotas fijas” y evitar el pago mínimo o el atraso, ya que esto bloquea automáticamente futuras ofertas de crédito.

Novedades: los créditos a tasa 0% para emprendedores

Una de las grandes novedades de este febrero de 2026 es la disponibilidad de microcréditos a tasa 0% de interés para capital de trabajo de corto plazo. Estos están diseñados para emprendedores que necesitan stockearse rápidamente y pueden devolver el dinero en un plazo de 7 a 30 días. Esta herramienta busca competir directamente con el financiamiento informal y las cuevas financieras, ofreciendo una alternativa legal y transparente.

Recordá que Mercado Pago nunca te pedirá dinero por adelantado para otorgarte un préstamo ni te contactará por WhatsApp para pedirte claves. Todas las gestiones se realizan exclusivamente dentro de la aplicación oficial.