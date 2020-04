Presos en penal de Junín por temor al coronavirus: “Hasta acá llegó lo pacífico que veníamos”

Internos de la Unidad Penitenciaria 13 de Junín grabaron un video en el cual se oponen al traslado de internos de otras cárceles bonaerenses, en las cuales hay circulación comunitaria del coronavirus, a Junín.

En la imagen se lo ve a uno de los detenidos mientras habla a cámara con un barbijo y rodeado de más compañeros de pabellón con las bocas tapadas. «Hasta acá llegó lo pacífico que veníamos”, dice.

«Les avisamos a las autoridad del SPB, al Gobierno, que se preparan para el mayor conflicto de la provincia de Buenos Aires en una cárcel «, alerta.

“Como todos saben el conflicto que está en las cárceles, les decimos que acá están trayendo presos de todo el conurbano y no respetan la cuarentena”, denuncia el hombre que está vestido con una campera azul y pantalón negro.

“Acá no se están respetando las medidas que marcó el Ministerio de Salud. Anoche hubo ingresos (de más presos). Hasta acá llegó lo pacifico que veníamos. No queremos que la gente que está afuera lo tome como una amenaza. Fuimos los primeros que tomamos conciencia social con el tema de coronavirus. No nos están respetando. Tenemos miedo de infectarnos. No nos queremos morir acá adentro”

Anuncio publicitario

, dice

“Les avisamos a las autoridad del SPB, al Gobierno, que se preparan para el mayor conflicto de la provincia de Buenos Aires en una cárcel como esta que tiene el doble población. Así que, todos juntos, les queremos decir que no nos queremos morir”, concluye.

Según información del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el conflicto quedó apaciguado tras una mesa de diálogo. Como se observa en el video, los detenidos tienen miedo a que ingrese el virus al penal y ante ese temor le reclaman a las autoridades que no realicen más traslados a esa cárcel.

En los últimos días, alrededor de seis internos llegaron a las unidades de esa ciudad prevenientes de zonas como Moreno, Florencio Varela y Morón en donde actualmente hay circulación comunitaria del coronavirus.