Presentación de la Libreta de AUH ante ANSES: Plazo hasta el 31 de diciembre 2025

Ana Salgueiro
ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen plazo para presentar la Libreta correspondiente al período 2025. Este trámite, que puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, es fundamental para asegurar el acceso a un complemento económico acumulado.

Presentación de la Libreta a través de Mi ANSES

Los beneficiarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para cargar la información necesaria. Esta plataforma permite realizar el trámite tanto desde la web como desde la aplicación móvil de ANSES, facilitando el acceso a los recursos de cada familia.

¿Quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre y cuánto se cobra en Anses?
Mirá también:

¿Quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre y cuánto se cobra en Anses?

Importancia de la Libreta para la AUH

La presentación de la Libreta es un requisito para que las familias puedan demostrar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes que reciben la AUH. Este proceso no solo es obligatorio, sino que también permite acceder al 20% del complemento acumulado durante el año 2024, lo que representa un alivio económico significativo para muchas familias argentinas.

Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Mirá también:

Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
Consternación en Brandsen: un joven de 18 años fue hallado sin vida
Brandsen
Derrumbe fatal en Costa Esmeralda: Un obrero murió y otro lucha por su vida
La Costa
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
vuelco ruta 226
Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
vuelos baratos en argentina
Aerolíneas lanzan fuertes promociones por el Black Friday con descuentos y financiación para viajes nacionales e internacionales
Sociedad

Más leídas