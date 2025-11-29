Presentación de la Libreta de AUH ante ANSES: Plazo hasta el 31 de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen plazo para presentar la Libreta correspondiente al período 2025. Este trámite, que puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, es fundamental para asegurar el acceso a un complemento económico acumulado.

Presentación de la Libreta a través de Mi ANSES

Los beneficiarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para cargar la información necesaria. Esta plataforma permite realizar el trámite tanto desde la web como desde la aplicación móvil de ANSES, facilitando el acceso a los recursos de cada familia.

Importancia de la Libreta para la AUH

La presentación de la Libreta es un requisito para que las familias puedan demostrar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes que reciben la AUH. Este proceso no solo es obligatorio, sino que también permite acceder al 20% del complemento acumulado durante el año 2024, lo que representa un alivio económico significativo para muchas familias argentinas.