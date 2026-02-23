Preocupación por la salud de Bastián: Será operado por décima vez

Francisco Díaz
Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un accidente en los médanos de Pinamar, deberá volver a ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. El pequeño permanece internado en el Hospital Italiano de San Justo, donde los médicos decidieron revisar la válvula que le fue colocada en una operación anterior.

Con esta nueva intervención, serán diez las cirugías que Bastián tuvo que atravesar desde el trágico episodio ocurrido en la zona de médanos conocida como “La Frontera”, en Pinamar, cuando viajaba a bordo de un vehículo UTV.

“Sos muy fuerte, hijo”: el conmovedor mensaje de su mamá

La madre del niño, Macarena Collantes, compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y esperanza.

“Basti va a volver a ingresar al quirófano. Van a revisar su válvula, no estaría drenando lo suficiente”, explicó en sus historias de Instagram.

Según detalló, el pequeño está produciendo líquido cefalorraquídeo en mayor cantidad de lo habitual, lo que estaría generando complicaciones que impiden avanzar en su recuperación.

“Basti está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, señaló.

En medio de la angustia, la mamá volvió a pedir acompañamiento y oración: “Por favor les pido que sigamos pidiendo por la salud de Basti. Por favor Dios te pido un milagro más”.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos continúan acompañando a la familia en este duro proceso, con la esperanza de que esta nueva operación permita estabilizar su cuadro y dar un paso más en el largo camino hacia la recuperación.

