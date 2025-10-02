El costo actualizado de la Verificación Policial: ¿Cuánto cuesta hoy?

Si estás por comprar o vender un vehículo usado, o necesitás hacer una transferencia, sabés que la Verificación Policial del Automotor (VPA) es un trámite obligatorio e ineludible en Argentina. Esta gestión es crucial porque certifica que el número de motor, de chasis y el tipo de automotor coincidan con lo que dice la documentación, actuando como un filtro contra el robo y la adulteración de vehículos.

La gran pregunta es siempre la misma: ¿cuánto sale la verificación policial? La respuesta no es única, ya que el costo varía significativamente de una jurisdicción a otra, e incluso según el tipo de vehículo. Aquí te brindamos un panorama actualizado para que te prepares antes de iniciar la gestión.

Precio de la Verificación Policial por jurisdicción

El arancel por el servicio de verificación se actualiza periódicamente, por lo que es fundamental consultar las tarifas vigentes en la provincia o ciudad donde resides. A modo de referencia, estos son algunos de los costos reportados en distintas jurisdicciones del país a mediados de 2025:

JurisdicciónTipo de VehículoCosto Estimado (AR$)Vigencia Aproximada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)Automóvil$45.233,00Ley Tarifaria vigente (2025)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)Motovehículo$21.934,00Ley Tarifaria vigente (2025)
Provincia de Buenos AiresVehículos hasta 2.500 Kg$79.640,87Octubre 2025
Provincia de Buenos AiresMotovehículos (hasta 200cc)$31.856,35Octubre 2025
Entre RíosAutos$31.894,25Última actualización disponible
Entre RíosMotos$16.585,01Última actualización disponible
NeuquénVehículo mediano (Tasa + Servicio)$47.410,00Resolución vigente
NeuquénMotovehículo ≥ 350 cc (Tasa + Servicio)$26.557,50Resolución vigente

Recordá: estos valores son de referencia y pueden incluir la tasa o sellado provincial y el arancel del servicio de la planta verificadora. Siempre tenés que confirmar el monto exacto en la página oficial de la policía o del gobierno de tu provincia antes de generar el cupón de pago.

¿Qué factores influyen en el precio?

Hay varios elementos que modifican el monto final que debés pagar:

  • Jurisdicción: Como viste, la diferencia entre provincias es notoria. Cada distrito tiene su propia Ley de Tasas y Aranceles.
  • Tipo de vehículo: No cuesta lo mismo verificar un auto que una moto, ni un vehículo liviano que uno pesado (camioneta o camión). En algunos casos, la cilindrada de la moto también define el valor.
  • Conceptos de pago: El monto final puede estar compuesto por dos o más conceptos: el arancel del servicio propiamente dicho (lo que cobra la policía o la empresa concesionaria) y la tasa o sellado provincial (un impuesto local obligatorio para el trámite).

¿Cómo podés abonar la verificación?

En la mayoría de los casos, el pago se realiza antes de asistir a la planta verificadora. El proceso más común es el siguiente:

  1. Generás la boleta de pago o Formulario 12 electrónico desde el sitio web oficial de la policía de tu provincia o la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) si es necesario.
  2. Abonás el cupón a través de los medios de pago habilitados, que pueden incluir:
    • Bancos (ventanilla o home banking).
    • Redes de cobro extrabancarias.
    • En algunas plantas verificadoras, únicamente con tarjeta de débito o crédito (servicio POSNET), como se establece, por ejemplo, en Neuquén.

Atención: Es fundamental que no pagues a gestores o en sitios no oficiales que prometan agilizar el proceso, ya que podés ser víctima de una estafa o pagar un sobreprecio innecesario.

La vigencia del trámite

Una vez realizada y aprobada, la verificación policial tiene una validez de 150 días hábiles administrativos. Si durante ese período no concretás la transferencia del vehículo, tendrás que volver a realizar el trámite y abonar nuevamente el costo.

