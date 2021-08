Potenciar Trabajo actualización de datos 2021 ¿Cómo actualizarlo?

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación solicita a todos los beneficiarios del Programa “Potenciar Trabajo” la actualización de datos del RENATEP para tener la base de datos 2021 al día.

¿Quiénes deben actualizar los datos?

La actualización de datos la deben realizar los titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios).

¿Es obligatorio actualizar los datos?

Sí, la actualización es de carácter personal y obligatoria. Quienes no lo realicen dejarán de percibir el beneficio mensual del Plan Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

¿Qué datos hay que actualizar?

Los datos que deben confirmar o actualizar los beneficiarios del Potenciar Trabajo 2021 son los siguientes:

Número de documento

Fecha de nacimiento

Género

Localidad

Domicilio real

Teléfono fijo o celular

Dirección de email

Forma preferida de contacto (SMS o Email)

Nivel educativo alcanzado

¿Cómo actualizar los datos del Potenciar Trabajo?

La actualización de los datos se realiza completando un formulario que se encuentra en la web del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro del sitio hay que abrir el menú e ingresar a “Accesos rápidos” y seleccionar “Potenciar Trabajo – Actualización obligatoria de datos”. El proceso consiste en dos etapas:

Actualización de datos personales: En esta opción el beneficiario del Plan Potenciar Trabajo confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, domicilio, número de DNI) y actualiza sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y elige el modo de contacto preferido).

Validación o selección de unidad de gestión: En esta opción el titular del Potenciar Trabajo podrá:

Confirmar la unidad de gestión asignada.

Modificar la unidad de gestión asignada.

Elegir ninguna.

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

Si aún no lo hiciste, deberás realizar la actualización de datos en el Renatep (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) para no dejar de cobrar el beneficio.