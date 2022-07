Horror en la escuela: un portero secuestró, violó y torturó a un exalumno.

En el partido bonaerense de Presidente Perón ocurrió un hecho que sorprendió y aterró a todo el mundo: un portero que raptó, violó y torturó a un exalumno de su escuela por el pago de una deuda.

El hombre, de 36 años, había escrito días antes del hecho un mensaje que sirvió para que la policía obtuviera pistas sobre el joven desaparecido al que buscaba su familia: “Amigo, re bardeaste conmigo. Me dijiste que estabas triste depresivo y que te querías matar porque ya no aguantabas más. Te dije que vinieras a casa, te abrí la puerta y en un descuido transferiste plata de mi MP. A otra persona. (Me robaste)“.

La víctima fue asistida en el UPA de Longchamps. Los médicos constataron que presentaba quemaduras en la cara y que había sido abusado. Por el hecho, el fiscal Juan Condomí Alcorta ordenó la detención del portero y de un vecino.

La foto del hombre acusado de violador acompañado del policía que lo detuvo.

El hermano de la víctima apuntó contra el portero

“En el barrio me conocen todos, me decían Yayo. Hace mucho no salgo y vivo encerrado. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UTN. Hace poco subieron un estado acusando a mi hermano, donde Maxi, el portero de la escuela del barrio, lo acusó de robarle“, arrancó el hombre.

Y agregó palabras realmente tremendas sobre lo que ocurrió: “Hoy mi hermano está internado porque fue secuestrado y torturado. Le quemaron la cara con una plancha. Sea la plata que sea no justifica lo que todos ustedes le hicieron, ¡manga de enfermos!“.