Por su mejoría, trasladan a Bastián en avión sanitario a una clínica privada de San Justo

Francisco Díaz
trasladan a vastian

Llegó la mejor noticia. Luego de que confirmaran que Bastián Jérez, el nene de 8 años que permanecía internado tras sufrir graves heridas en un choque en Pinamar, despertó del coma farmacológico, este lunes será trasladado a una clínica privada más cercana a su casa para continuar con su recuperación junto a su familia.

El operativo se activó después de que el pequeño presentara “estabilidad clínica”, condición indispensable para avanzar con la derivación.

Crece el fenómeno “Therian” en la provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate
Mirá también:

Crece el fenómeno “Therian” en la provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate

Según se informó, el traslado podría comenzar alrededor de las 10:30 de este lunes, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El viaje se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires, y el operativo estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) bonaerense.

La aeronave partirá desde el Aeropuerto de Mar del Plata con destino al aeródromo de La Matanza, donde se prevé que arribe cerca del mediodía. Desde allí, Bastián será trasladado a una clínica privada gestionada por la obra social de su familia, IOMA, donde continuará con su tratamiento y el proceso de rehabilitación motora en un centro con los recursos adecuados.

A través de sus redes sociales, la madre del niño agradeció profundamente la atención recibida en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y también a todas las personas que elevaron sus plegarias por Bastián. Además, pidió que continúen orando por su total restablecimiento.

Mientras tanto, se aguarda que el clima permita el despegue y el normal desarrollo del vuelo sanitario que marcará un nuevo paso en la recuperación del pequeño.

Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
Mirá también:

Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vouchers educativos pba
Vouchers Educativos 2026: todo sobre el cobro de febrero y qué pasa con la nueva inscripción
Sociedad
feriados 2026 febrero
Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
Provincia
cursos formacion provincia pba
Últimos días para anotarse en los cursos gratuitos con salida laboral que brinda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Me sumo banco provincia
Alerta Banco Provincia: el truco para canjear tus puntos “Me Sumo” y obtener grandes beneficios en febrero 2026
Provincia
pago haberes marzo anses
ANSES: Cuánto se cobrará en marzo 2026 con el nuevo aumento y el bono confirmado
Anses Sociedad
asesinato mdq
Horror: mataron a golpes a un joven de 30 años a la salida de un boliche en Mar del Plata
Provincia
eclipse de luna 2024
Eclipse lunar total 2026: ¿Cómo ver la “Luna de Sangre” de 82 minutos en Argentina?
Sociedad

Más leídas