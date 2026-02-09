Por su mejoría, trasladan a Bastián en avión sanitario a una clínica privada de San Justo

Llegó la mejor noticia. Luego de que confirmaran que Bastián Jérez, el nene de 8 años que permanecía internado tras sufrir graves heridas en un choque en Pinamar, despertó del coma farmacológico, este lunes será trasladado a una clínica privada más cercana a su casa para continuar con su recuperación junto a su familia.

El operativo se activó después de que el pequeño presentara “estabilidad clínica”, condición indispensable para avanzar con la derivación.

Según se informó, el traslado podría comenzar alrededor de las 10:30 de este lunes, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El viaje se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires, y el operativo estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) bonaerense.

La aeronave partirá desde el Aeropuerto de Mar del Plata con destino al aeródromo de La Matanza, donde se prevé que arribe cerca del mediodía. Desde allí, Bastián será trasladado a una clínica privada gestionada por la obra social de su familia, IOMA, donde continuará con su tratamiento y el proceso de rehabilitación motora en un centro con los recursos adecuados.

A través de sus redes sociales, la madre del niño agradeció profundamente la atención recibida en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y también a todas las personas que elevaron sus plegarias por Bastián. Además, pidió que continúen orando por su total restablecimiento.

Mientras tanto, se aguarda que el clima permita el despegue y el normal desarrollo del vuelo sanitario que marcará un nuevo paso en la recuperación del pequeño.