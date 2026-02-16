Por qué es feriado en Carnaval en Argentina: origen, historia y restitución

Cada año, millones de argentinos disfrutan de un fin de semana largo durante el Carnaval, una celebración popular que combina tradición, cultura y encuentro social. Sin embargo, detrás de los festejos existe una historia profunda vinculada a raíces religiosas, procesos históricos y decisiones políticas que marcaron su vigencia como feriado nacional.

Origen del Carnaval

El Carnaval tiene sus raíces en antiguas celebraciones paganas europeas vinculadas al fin del invierno y al inicio de la primavera. Con la expansión del cristianismo, estas festividades fueron incorporadas al calendario litúrgico como el período previo a la Cuaresma, tiempo de preparación espiritual antes de la Pascua.

La palabra “carnaval” proviene del latín carnem levare, que significa “quitar la carne”, en referencia al ayuno que comenzaba el Miércoles de Ceniza. Durante los días previos, las comunidades realizaban festejos caracterizados por disfraces, bailes y expresiones populares que permitían una suerte de “licencia social” antes del período de recogimiento religioso.

El Carnaval en Argentina

El Carnaval llegó al territorio argentino con la colonización española. Durante el período colonial y gran parte del siglo XIX, las celebraciones incluían bailes de máscaras, corsos y juegos con agua en las calles.

Con el paso del tiempo, la festividad adoptó características propias en distintas regiones del país. Entre los ejemplos más destacados se encuentran los carnavales del litoral y del norte argentino, donde se mezclan tradiciones indígenas, africanas y europeas.

En ciudades como Gualeguaychú, Corrientes o en el noroeste argentino, el Carnaval se convirtió en un evento cultural de gran impacto turístico y económico.

En la provincia de Buenos Aires, el Carnaval mantiene una fuerte presencia en distintas ciudades que cada año organizan corsos y festivales con importante convocatoria.

Entre los distritos con mayor tradición se destacan:

  • Lincoln, reconocido por su carnaval artesanal, donde las carrozas y figuras gigantes son elaboradas por artistas locales.
  • 25 de Mayo, con corsos históricos y comparsas que convocan a miles de personas.
  • Chivilcoy, que mantiene una tradición de desfiles y espectáculos musicales.
  • Bragado, donde el carnaval combina espectáculos, elección de representantes culturales y actividades familiares.
  • Dolores, con corsos que forman parte de su agenda cultural anual.
  • General Guido y General Madariaga, que también sostienen celebraciones tradicionales.
  • Saladillo, donde el carnaval es una de las fiestas más convocantes del calendario local.

En cada uno de estos distritos, el Carnaval representa no solo una fiesta popular, sino también un espacio de expresión cultural, participación comunitaria y movimiento económico para comerciantes, emprendedores y el sector turístico.

Eliminación del feriado

Durante buena parte del siglo XX, el Carnaval fue feriado nacional en Argentina. Sin embargo, en 1976, tras el inicio del gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, los feriados de Carnaval fueron eliminados del calendario oficial.

La medida respondió a una política general de reducción de feriados y a una visión restrictiva respecto de las celebraciones populares. Durante más de tres décadas, el Carnaval continuó celebrándose en muchas localidades, pero sin el reconocimiento de feriado nacional.

Restitución del feriado

La situación cambió en 2010, cuando durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se dictó el Decreto 1584/2010 que restituyó los feriados de Carnaval.

Desde entonces, el lunes y martes previos al Miércoles de Ceniza volvieron a ser feriados nacionales en todo el país. La decisión fue presentada como una reivindicación de las tradiciones culturales argentinas y como una herramienta para fomentar el turismo interno y las economías regionales.

Importancia cultural y económica

Hoy, el feriado de Carnaval no solo representa una tradición histórica, sino también un motor económico. Miles de turistas se movilizan hacia distintos destinos del país para participar de corsos y festivales, generando actividad en sectores como hotelería, gastronomía y comercio.

Además, el Carnaval se consolidó como una expresión de identidad cultural que reúne música, danza, comparsas y expresiones artísticas populares que forman parte del patrimonio intangible argentino.

Una tradición que trasciende el tiempo

Más allá del descanso laboral, el feriado de Carnaval simboliza la continuidad de una tradición con siglos de historia. Su restitución marcó el reconocimiento oficial de una celebración profundamente arraigada en la cultura argentina, que combina herencia religiosa, expresión popular y desarrollo turístico.

El Carnaval, así, vuelve cada año no solo como una fiesta, sino como parte de la identidad colectiva del país.

Más leídas