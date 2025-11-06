Por la crisis económica, cierra el Refugio Municipal de Animales de General Madariaga

El municipio de General Madariaga anunció, mediante un comunicado oficial, que el Refugio Municipal de Animales suspenderá su funcionamiento en los próximos 30 días, como consecuencia de la delicada situación financiera que atraviesa la comuna.

Desde el Ejecutivo explicaron que la caída en la coparticipación provincial y la disminución en el pago de tasas municipales en los últimos meses obligan a priorizar los servicios esenciales, motivo por el cual el refugio dejará de operar temporalmente.

Actualmente, 99 perros viven en el predio donde reciben alimento, atención veterinaria y acompañamiento de los voluntarios de la organización Provida Madariaga. Ante el inminente cierre, la Municipalidad lanzó una campaña de adopción para que los animales puedan encontrar un hogar.

Las personas interesadas en adoptar o colaborar pueden acercarse al refugio de lunes a sábado o comunicarse por WhatsApp al 2254-620491 para realizar consultas.

Además, el Municipio comunicó la suspensión momentánea de los turnos de castración gratuita, aunque aclaró que se mantendrán los ya otorgados. La medida impactará también en el sistema de control poblacional de animales, una política que desde hace años buscaba reducir la cantidad de perros callejeros en la ciudad.

La decisión generó preocupación entre entidades proteccionistas. Desde Provida Madariaga cuestionaron la medida y advirtieron que podría afectar la salud pública, ya que se suspenderán las vacunaciones y esterilizaciones, en un contexto donde la sobrepoblación canina sigue siendo un problema.

En tanto, vecinos y voluntarios comenzaron una campaña en redes sociales para difundir las fotos y datos de los perros en adopción, con el objetivo de evitar nuevos casos de abandono y garantizar que los animales encuentren un hogar antes de que el refugio cierre sus puertas.