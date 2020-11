Polémica: Un Intendente comparó al gobierno de Kicillof con la dictadura militar

El intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso, cuestionó fuerte al gobernador Axel Kicillof por una supuesta “discrecionalidad” en el reparto de obras y, en una peligrosa comparación, asemejó la gestión provincial con la de la última dictadura cívico militar.

“Los Hospitales municipales de distritos del Frente de Todos, como el de Pehuajó, se terminan equipando más que los Hospitales zonales que abarcan a varios municipios", objetó el intendente sobre el manejo de los recursos frente a la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia de COVID-19.

Pero el alcalde de Juntos por el Cambio fue más allá, al trazar un paralelismo con una de las etapas más oscuras de la historia argentina. "Si el gobernador castiga a un intendente por ser de otro partido político que se designen interventores como en la época de los militares", disparó a Cadena Nueve.

Barroso también se quejó por la falta de respuestas de ABSA. "Le estamos reclamando que se instalen más tanques de reserva agua para que no falte el líquido ante cortes de luz pero la empresa nos contestó es 'Nueve de Julio no está en los nuevos organigramas de trabajo'”, sostuvo.

Las duras palabras del jefe comunal llegan mientras en la Legislatura bonaerense el oficialismo y la oposición trabajan en edificar consensos para llevar a los recintos proyectos de Presupuesto 2021 y de Ley Impositiva.

“Se vuelve a una vieja práctica abandonada hace cuatro años ya que todo fue mucho más parejo para todos. Ahora, se nos computa el tendido de la red de 25 de Mayo a Nueve de Julio, cuando no corresponde ponerla en el presupuesto del distrito ya que se hace una obra de infraestructura básica", añadió Barroso.

En esa dirección remarcó que “más de 40 intendentes reclaman que no hay igualdad ni equidad en el reparto de obras”. “Si no se inyectan los fondos con equidad, perdemos soberanía y eso no es justo. Del Fondo de Infraestructura Municipal se le debe a Nueve de Julio 7 millones de pesos, desde comienzo de año”, explicó.

A mediados de noviembre, Barroso junto a sus pares de Juntos por el Cambio de Junín, Pablo Petrecca, y de Pergamino, Javier Martínez, se reunió con el expresidente Mauricio Macri que viene manteniendo una de las posturas más duras contra el Gobierno de Alberto Fernández.