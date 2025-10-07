Polémica por la reimpresión de boletas: “Quieren gastar $15.000 millones”

Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), se desató una polémica en torno a la posible reimpresión de boletas únicas de papel. Legisladores de la oposición advierten que esta medida podría generar un costo desmesurado para el Estado, mientras la Justicia Electoral evalúa el pedido de cambio.

Los Motivos Detrás de la Renuncia de Espert

La salida de Espert ocurre en medio de un escándalo relacionado con su vinculación con el empresario narco Antonio “Fred” Machado. El oficialismo libertario busca ahora reemplazarlo con el diputado del PRO, Diego Santilli, para figurar en las papeletas de las elecciones legislativas programadas para el 26 de octubre. Sin embargo, desde LLA, los abogados Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba elevaron un pedido formal a la Justicia Electoral para realizar esta modificación.

Criticas al Pedido de Reimpresión de Boletas

Desde la coalición Unión por la Patria (UxP), la diputada Lucía Iañez cuestionó la solicitud diciendo: “Tiraron USD 1000 millones en una semana para sostener el dólar, ahora quieren tirar $15 mil millones de pesos en boletas”. Otras voces, como la de la diputada Ayelén Rasquetti, también manifestaron su preocupación, señalando que este monto podría financiar programas esenciales que están en crisis.

El diputado Germán Di Cesare advirtió que el gasto de $15.000 millones para reimprimir boletas no se justifica, en un contexto donde se necesitan recursos para los sectores más vulnerables. Fabián Luayza, de LLA, hizo eco de esto, apelando a la sensatez de la Justicia para rechazar el pedido.

Implicaciones Legales y Económicas

La decisión de permitir la reimpresión recae en el Juzgado Electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla. Según el artículo 63 del Código Nacional Electoral, las impugnaciones deben realizarse con al menos 60 días de anticipación al acto electoral, lo que podría complicar aún más la situación.

Las boletas iniciales fueron producidas por las imprentas Boldt y Artes Gráficas del Litoral, que se adjudicaron la licitación nacional por un total aproximado de $40.000 millones. De este total, el 40% fue impreso por Boldt y el 60% restante por Artes Gráficas. La reimpresión podría generar un gasto adicional cercano a los $15.000 millones exclusivos para la provincia de Buenos Aires.

Desde el juzgado han mencionado que cumplir con los plazos para otra impresión y distribución a toda la provincia será complicado, dado que ya se está en la etapa de revisión antes de iniciar la distribución oficial.