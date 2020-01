La influencer argentina Delfi Ferrari compartió una foto en las redes donde se ve su extrema delgadez y desató una polémica.

Durante las últimas horas, la instagramer Delfi Ferrari fue Trending Topic en Twitter debido a una foto en la que se la ve en bikini posando al costado de una pileta en Punta del Este, Uruguay. Los usuarios de esta red social -como así también los de Instagram- no tardaron en señalar el detalle de su figura, algunos a favor y otros en contra.

"No voy a comer hasta tener el cuerpo de Delfi Ferrari, fin", fueron las palabras de una usuaria de Twitter.

Ferrari asintió con un corazón y una carita con más corazones y esa sola respuesta fue entendido como un comentario que fomenta la anorexia. Generando todo tipo de críticas a la influencer.

Los usuarios acusaban a Delfi Ferrari de promover la anorexia a través de esa respuesta. La publicación de la foto en su cuenta de Instagram muestra un aspecto demasiado delgado con los huesos de las costillas, las clavículas y la cadera sobresaliendo a simple vista.

Luego del cruce de críticas la joven influencer puso su perfil de Instagram en privado y la usuaria de Twitter borró el polémico mensaje.

"Siempre hay críticas en las redes sociales y uno no puede hacer nada contra ellas, hay que aprender a convivir con eso, pero sí me afecta aunque quiera poner un caparazón duro, uno es humano y no puede hacer oído sordo a esas cosas, sobre todo porque estoy sana y que me digan que estoy enferma me choca. Y más me afecta que estén diciendo que estoy malinfluenciando a las niñas más chicas con respecto a mi cuerpo”, dijo Ferrari a Infobae.

“Si uno se alimenta y entrena bien puede llegar a tener el cuerpo real, y no por estar flaco quiere decir que uno esté anoréxico o bulímico como se ha dicho. Nadie puede decir ni juzgar al otro solo por las redes o por una foto”, señaló la influencer.