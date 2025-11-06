Pluto TV se afianza como la opción gratuita y legal tras la salida de Magis TV

La plataforma de streaming legal tiene una gran cantidad de productos que no se pueden encontrar en otras apps.

Pluto TV se posiciona como una alternativa popular tras la salida de Magis TV del mercado. Su principal atractivo radica en ser gratuita y legal, lo que ha atraído a una creciente audiencia. Aunque podría parecer que al ser gratuita ofrece una limitación en su contenido, esta plataforma sorprende con su amplia biblioteca.

Respaldada por Paramount Global, Pluto TV ofrece programas y contenido exclusivo de esta cadena. Entre sus joyas se encuentran reality shows como MasterChef y Hell’s Kitchen, así como una variada selección de series y películas.

Además, la plataforma se distingue por sus canales temáticos que abarcan géneros como cine clásico, romance, terror y comedia, así como canales de noticias y deportes, algo que Magis TV no era capaz de ofrecer. También incluye contenido de Nickelodeon, MTV y Comedy Central, lo cual la hace aún más diversa e interesante.

En el ámbito de noticias, Pluto TV colabora con CBS News, Euronews, ADN40 y Milenio Televisión. En materia deportiva, cuenta con Claro TV y otros canales con programación original, aunque no permite la transmisión de partidos de los grandes torneos.

¿Qué modelo de negocio utiliza Pluto TV?

Pluto TV basa su funcionamiento en ingresos publicitarios, lo que justifica su ausencia de tarifas de suscripción. La plataforma genera ingresos mediante los comerciales que se emiten durante su programación.

¿Cómo acceder a Pluto TV y aprovechar sus características?

Acceder a Pluto TV es sencillo; los usuarios solo deben descargar la aplicación gratuita desde Google Play Store o App Store, o ingresar a su sitio web oficial. No es necesario crear una cuenta para disfrutar de su contenido desde el primer momento.

Si los usuarios eligen registrarse, desbloquean funciones adicionales, como listas personalizadas, favoritos y recomendaciones adaptadas a sus gustos, mejorando así su experiencia general en la plataforma.