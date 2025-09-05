Pluto TV gratis: Cómo descargarlo paso a paso

Si buscás sumar entretenimiento sin estirar el presupuesto, hay una plataforma que viene creciendo en el país con una propuesta distinta a las suscripciones clásicas. Combina canales “de zapping” con películas y series a demanda, funciona en casi cualquier pantalla y no te pide la tarjeta. Para aprovecharla de verdad —y evitar problemas típicos de instalación— conviene seguir un método claro.

Qué es Pluto TV y cómo funciona en criollo

Pluto TV es un servicio de streaming gratuito y legal financiado con publicidad. No pagás suscripción ni registro obligatorio: entrás, elegís un canal en vivo o un título on-demand y listo. En Argentina cuenta con más de 100 canales temáticos y un catálogo que se actualiza cada mes. Podés usarlo en el celular, la compu y el Smart TV, y configurar audio y subtítulos en español.

Novedades útiles en septiembre 2025 (en Argentina)

Refuerzos de series completas y ciclos temáticos que rotan mes a mes para mantener el catálogo fresco.

que rotan mes a mes para mantener el catálogo fresco. Mayor presencia de canales en español y contenedores especiales por temporadas (novelas, realities, cine de acción, true crime).

y contenedores especiales por temporadas (novelas, realities, cine de acción, true crime). Ajustes de rendimiento en apps móviles y Smart TV para mejorar carga y guía de programación.

Tip rápido: si venías usando la app y algo “se rompió”, actualizá a la versión más reciente: suele corregir cuelgues y cortes.

Cómo descargar Pluto TV: guía detallada, por dispositivo

Android (celulares y tablets)

Abrí la tienda de aplicaciones del equipo. Buscá Pluto TV. Verificá que el desarrollador sea el oficial. Tocá Instalar. Una vez instalada, abrila y permití que use la red. En Configuración de la app: poné Idioma: Español (Latinoamérica) y activá Subtítulos si lo preferís. Si vas a mirar con datos móviles, en Calidad elegí Automática o Ahorro de datos.

Soluciones rápidas si no aparece en la tienda:

Actualizá Servicios de Google Play y la propia tienda.

y la propia tienda. Borrá caché y datos de la tienda, reiniciá el teléfono.

y de la tienda, reiniciá el teléfono. Revisá que el país de tu cuenta sea Argentina.

de tu cuenta sea Argentina. Comprobá que el equipo no esté rooteado o con ROMs que bloqueen tiendas.

iPhone y iPad (iOS/iPadOS)

Entrá a la tienda de apps del dispositivo. Buscá Pluto TV y descargala. Abrí la app y otorgá permisos de red. En Configuración, elegí Español como idioma y activá Subtítulos si lo deseás. Para AirPlay, asegurate de estar en la misma red Wi-Fi que el Apple TV y usá el ícono correspondiente.

Si no te deja instalar: revisá restricciones de contenido (Controles parentales), espacio libre y versión de iOS.

Android TV y Google TV (televisores y TV Box)

Abrí el Play Store del televisor/TV Box. Buscá Pluto TV, instalá y añadí a Inicio. Abrí la app y configurá Idioma/Audio/Subtítulos. Si usás Chromecast integrado, el ícono de cast en el celular enviará el contenido al televisor.

Si la app se cierra o se traba: actualizá Servicios de Google TV, borrá caché de la app Pluto TV y reiniciá el equipo.

Samsung Smart TV (Tizen)

Abrí Apps en el televisor. Buscá Pluto TV y presioná Instalar. Añadila a la barra de inicio para acceso rápido. Entrá a Configuración dentro de la app para fijar Español y Subtítulos.

Si no aparece: verificá que el país del televisor sea Argentina y que el modelo sea compatible (Tizen relativamente reciente).

LG Smart TV (webOS)

Entrá al LG Content Store. Buscá Pluto TV y descargá. Anclala a Inicio. Configurá audio/subtítulos en Español desde la app.

Si falla la instalación: actualizá webOS, liberá espacio, reiniciá el televisor.

Fire TV (Stick/Cube)

Abrí la tienda del dispositivo. Buscá Pluto TV, instalá y movela a la fila principal. Ajustá Idioma y Subtítulos desde la app. Si el buffering es alto, probá Ethernet (si tu modelo lo permite) o acercá el equipo al router.

Roku

Entrá al Channel Store. Buscá Pluto TV y elegí Agregar canal. Abrí el canal y definí Español como preferencia. Si no carga, reiniciá Roku desde Configuración > Sistema.

Apple TV (tvOS)

Abrí el App Store del Apple TV. Buscá Pluto TV, instalá y abrí. Configurá Audio/Subtítulos. También podés usar AirPlay desde iPhone/iPad.

Chromecast (dispositivo externo)

Conectá el Chromecast al televisor y a la misma Wi-Fi que el celular. Abrí Pluto TV en el teléfono y tocá el ícono Transmitir. Elegí el Chromecast disponible y reproducí.

Computadora (Windows, Mac, Linux)

Abrí tu navegador habitual. Entrá al sitio de Pluto TV y reproducí. Activá CC/Subtítulos desde el reproductor y ajustá calidad si tu conexión es limitada.

Consolas y otros dispositivos

En consolas y set-top boxes compatibles, el método es el mismo: buscar la app en la tienda del equipo, instalar y configurar. Si el modelo no muestra Pluto TV, puede ser por región o versión del sistema: actualizá el firmware y revisá restricciones de la cuenta.

Configuraciones clave para una buena experiencia

Idioma y subtítulos: en Ajustes de la app, elegí Español (Latinoamérica) y activá CC .

en de la app, elegí y activá . Calidad y consumo de datos: si usás datos móviles, poné Ahorro de datos. Como referencia, el video puede consumir entre 0,7 y 3 GB por hora según calidad.

si usás datos móviles, poné Ahorro de datos. Como referencia, el video puede consumir según calidad. Autoplay y controles parentales: desactivá Autoplay si querés reducir consumo. Para menores, usá el control parental del sistema (PIN, clasificaciones por edad).

desactivá Autoplay si querés reducir consumo. Para menores, usá el (PIN, clasificaciones por edad). Recordatorios y favoritos: en teles y TV Box, añadí la app a Inicio y ordenala en la primera fila. En móviles, activá notificaciones si querés enterarte de maratones y ciclos.

Errores habituales y cómo resolverlos

“No disponible en tu país” : revisá el país de la cuenta y del dispositivo; desactivá VPN/Proxy.

: revisá el de la cuenta y del dispositivo; desactivá VPN/Proxy. “Sin espacio para instalar” : eliminá apps que no uses, limpiá cachés y reiniciá.

: eliminá apps que no uses, limpiá y reiniciá. Cuelgues o pantalla negra : actualizá la app/sistema, borrá caché , verificá la Wi-Fi (al menos 10–15 Mbps estables) y probá cable Ethernet en TV Box si es posible.

: actualizá la app/sistema, borrá , verificá la (al menos 10–15 Mbps estables) y probá en TV Box si es posible. Se escucha en otro idioma : en reproducción, cambiá Pista de audio a Español.

: en reproducción, cambiá a Español. Subtítulos fuera de tiempo : desactivá y reactivá CC ; si persiste, cambiá de canal o reiniciá la app.

: desactivá y reactivá ; si persiste, cambiá de canal o reiniciá la app. Chromecast no encuentra el TV : asegurate de que ambos estén en la misma Wi-Fi , reiniciá router y checá permisos de red.

: asegurate de que , reiniciá router y checá permisos de red. Actualización que falla: desinstalá y reinstalá; en Smart TV, actualizá firmware del televisor antes de reinstalar.

Qué podés ver hoy en Argentina

Cine : acción, comedia, drama, terror, clásicos.

: acción, comedia, drama, terror, clásicos. Series y maratones : temporadas completas que rotan con frecuencia.

: temporadas completas que rotan con frecuencia. Noticias y actualidad : señales en vivo.

: señales en vivo. Infantil : animaciones y contenidos para chicos.

: animaciones y contenidos para chicos. Reality y documentales : true crime, cocina, estilo de vida.

: true crime, cocina, estilo de vida. En español: fuerte presencia de canales y títulos en español, con foco regional.

Consejos para sacarle más jugo

Zapping inteligente: usá la guía para ver lo que viene en las próximas horas.

usá la para ver lo que viene en las próximas horas. Bajo demanda sin perderte: si te vas, al volver la app suele retomarte donde quedaste.

si te vas, al volver la app suele retomarte donde quedaste. Tele y celular a la vez: controlá el televisor desde el móvil usando cast o AirPlay.

controlá el televisor desde el usando cast o AirPlay. Wi-Fi estable: si ves cortes, priorizá 5 GHz o conectá por Ethernet en TV Box.

Mini-FAQ directo al punto

¿Es gratis en serio? Sí, con publicidad corta que financia el servicio.

Sí, con corta que financia el servicio. ¿Necesito cuenta? No es obligatorio. Podés mirar sin registrarte.

es obligatorio. Podés mirar sin registrarte. ¿Está en todos los Smart TV? En la mayoría de las marcas recientes. Si no aparece, actualizá el sistema o verificá región.

En la mayoría de las marcas recientes. Si no aparece, actualizá el sistema o verificá región. ¿Puedo usarlo con datos móviles? Sí, pero activá Ahorro de datos para no volarte el plan.

Sí, pero activá para no volarte el plan. ¿Hay contenido en español? Sí, y crece mes a mes con más canales y maratones en español.

Tabla de compatibilidad y descarga de Pluto TV