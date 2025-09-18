Plazos fijos con nuevo rendimiento: ¿Cuál es el mejor banco para invertir?

El plazo fijo en pesos ha cobrado relevancia nuevamente entre los ahorristas tras la reciente suba de tasas aplicada por los bancos. En este escenario, entidades como el Banco Nación y Banco Provincia han actualizado sus rendimientos, lo que lleva a los inversores a reconsiderar lo que pueden obtener al comprometer su capital por un mes.

¿Cómo se compara el rendimiento de otros bancos para la misma inversión?

A continuación, se detallan los intereses y montos finales aproximados en 30 días para un plazo fijo de $1.000.000 según diferentes entidades:

Banco Santander (38%) : gana $31.666 → total $1.031.666

: gana → total Banco Provincia (37%) : gana $30.833 → total $1.030.833

: gana → total Banco Macro (40,5%) : gana $33.750 → total $1.033.750

: gana → total Banco Ciudad de Buenos Aires (35%) : gana $29.166 → total $1.029.166

: gana → total Banco del Sol (50%) : gana $41.666 → total $1.041.666

: gana → total Banco VoII (50%): gana $41.666 → total $1.041.666

¿Qué rendimiento ofrece el Banco Nación con $1.000.000 a 30 días?

El Banco Nación ha ajustado sus tasas y ofrece rendimientos que varían según el canal utilizado para constituir el plazo fijo. Si se realiza en una sucursal, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera $28.356,16 en intereses, para un total de $1.028.356,16 al vencimiento, con una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52%.

Por otro lado, optando por la constitución electrónica, los intereses ascienden a $35.342,47, dejando un monto final de $1.035.342,47. En este caso, la TNA es del 43% y la TEA se incrementa al 52,59%, mostrando una diferencia significativa frente a la contratación en ventanilla.

¿Cuál es el banco con el mayor rendimiento actualmente?

La comparación de rendimientos muestra un amplio rango de ganancias. Algunos bancos, como Masventas, apenas superan los $25.000, mientras que entidades como el Banco del Sol y el Banco VoII permiten obtener hasta $41.666 en un mes. Para quienes buscan maximizar sus retornos, elegir el banco correcto puede resultar en una diferencia de más de $15.000 por cada millón invertido.