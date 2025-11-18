Plantas seguras para gatos: cómo decorar tu hogar sin riesgo para tus felinos

Sofía Martínez
A la hora de elegir plantas para decorar interiores o el jardín, los dueños de gatos deben considerar tanto la estética como la seguridad de sus mascotas. Existen ciertas especies que son ideales para convivir con felinos, mientras que otras resultan ser peligrosas.

¿Cuáles son las mejores plantas para casas con gatos?

Los gatos suelen interactuar con las plantas mordiéndolas, jugando con las macetas o incluso durmiendo sobre ellas. Por este motivo, resulta fundamental elegir especies que no pongan en riesgo la salud de los felinos. Según el sitio especializado Decoesfera, algunas de las especies más seguras incluyen:

  • Menta gatera o albahaca de gatos (Nepeta cataria): Conocida por su atractivo para los felinos, esta planta posee nepetalactona, un aceite que provoca que los gatos se muestren más juguetones.
  • Palmera areca (Dypsis lutescens): Ideal para interiores, esta planta tropical es segura para los gatos, quienes pueden morder sus hojas sin consecuencias negativas.
  • Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata): Esta planta colgante no representa ningún riesgo y necesita luz indirecta brillante y un ambiente húmedo.

Las plantas que pueden intoxicar a los gatos y es preferible evitar

Además de mencionar las plantas adecuadas, es crucial conocer aquellas que pueden resultar tóxicas. Según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), las siguientes especies son potencialmente peligrosas para los gatos:

  • Petunias: Consumirlas puede causar vómitos y diarrea.
  • Lirio: Algunas especies, como Lilium, pueden provocar insuficiencia renal.
  • Eucalipto: Sus aceites esenciales son tóxicos para los gatos.
  • Laurel: Contiene eugenol, que puede causar problemas digestivos.
  • Ficus y Hortensia: Su ingesta puede inducir malestar gastrointestinal y otros síntomas adversos.

Elegir plantas seguras es fundamental para aquellos que comparten su hogar con gatos, asegurando un entorno armonioso y saludable tanto para los dueños como para sus mascotas.

Más leídas