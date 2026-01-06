Pinamar: ocho detenidos por picadas ilegales en médanos durante el Operativo Sol

Andrea Fernández
Pinamar: ocho detenidos por picadas ilegales en médanos durante el Operativo Sol

En el marco del Operativo Sol, fuerzas de seguridad realizaron en las últimas horas procedimientos preventivos en los médanos de Pinamar, donde se detectaron maniobras peligrosas y picadas ilegales con vehículos en sectores de playa muy concurridos.

Los controles se concentraron en el área conocida como La Olla, ubicada en la zona de La Frontera, un espacio frecuentado diariamente por familias, adultos y niños, lo que incrementa el riesgo ante este tipo de conductas.

De no creer: cloacas colapsadas provocaron corte total de la Ruta 11 cerca de Pinamar
Mirá también:

De no creer: cloacas colapsadas provocaron corte total de la Ruta 11 cerca de Pinamar

PICADAS, ALTA VELOCIDAD Y RIESGO PARA TERCEROS

Según el parte policial, se detectó un grupo de conductores que realizaban picadas, maniobras temerarias y circulación a alta velocidad sobre la arena, poniendo en peligro tanto a las personas que se encontraban en el lugar como al propio personal interviniente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de ocho personas, que conducían distintos vehículos, entre ellos camionetas y rodados utilitarios todo terreno (UTV).

OPERATIVO COORDINADO

El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por personal de la Jefatura de Policía Comunal, DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, GAD, GPM, Infantería, Caballería y Comunicaciones, logrando controlar la situación sin que se registraran incidentes mayores.

Desde las fuerzas destacaron que este tipo de operativos tiene un objetivo preventivo, orientado a evitar accidentes graves y garantizar una convivencia segura en espacios públicos durante la temporada alta.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

El fiscal en turno, Sergio García, a cargo de la UFID N°5 de Pinamar, dispuso la incautación de los vehículos, la notificación de los aprehendidos en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y la formación de actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, continuando con las diligencias legales correspondientes.

Las autoridades confirmaron que los controles en médanos y playas continuarán a lo largo de toda la temporada, con el objetivo de prevenir conductas peligrosas, proteger a quienes disfrutan del espacio público y desalentar el uso indebido de vehículos en zonas no habilitadas.

Pinamar: un obrero gravemente herido tras caer por hueco de ascensor en obra clausurada
Mirá también:

Pinamar: un obrero gravemente herido tras caer por hueco de ascensor en obra clausurada
Compartir este artículo
descuentos cuenta dni nuevos beneficios
Descuentos de Cuenta DNI en Enero 2026: ¡Todos los beneficios del mes!
Provincia
Misterio sin fin: Se cumplieron 15 años de la desaparición del helicóptero naranja de la ANSV
Provincia
calendario feriados 2026 completo
Feriados 2026: calendario completo, fines de semana largos y qué días tocan los puentes turísticos
Sociedad
alquileres la costa verano 2026
Alquileres en la Costa Verano 2026: valores promedio en cada destino turístico
Provincia
obra rio salado provincia de buenos aires
Avanza una obra clave en la Provincia de Buenos Aires que beneficiará al campo este 2026
Provincia
ruta 11 cortada f
De no creer: cloacas colapsadas provocaron corte total de la Ruta 11 cerca de Pinamar
Pinamar Provincia
recategorizacion monotributo 2026
Recategorización Monotributo 2026: arrancó el trámite en ARCA ¿Cómo se hace y hasta cuándo hay tiempo?
Sociedad

Más leídas