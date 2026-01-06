Pinamar: ocho detenidos por picadas ilegales en médanos durante el Operativo Sol

En el marco del Operativo Sol, fuerzas de seguridad realizaron en las últimas horas procedimientos preventivos en los médanos de Pinamar, donde se detectaron maniobras peligrosas y picadas ilegales con vehículos en sectores de playa muy concurridos.

Los controles se concentraron en el área conocida como La Olla, ubicada en la zona de La Frontera, un espacio frecuentado diariamente por familias, adultos y niños, lo que incrementa el riesgo ante este tipo de conductas.

PICADAS, ALTA VELOCIDAD Y RIESGO PARA TERCEROS

Según el parte policial, se detectó un grupo de conductores que realizaban picadas, maniobras temerarias y circulación a alta velocidad sobre la arena, poniendo en peligro tanto a las personas que se encontraban en el lugar como al propio personal interviniente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de ocho personas, que conducían distintos vehículos, entre ellos camionetas y rodados utilitarios todo terreno (UTV).

OPERATIVO COORDINADO

El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por personal de la Jefatura de Policía Comunal, DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, GAD, GPM, Infantería, Caballería y Comunicaciones, logrando controlar la situación sin que se registraran incidentes mayores.

Desde las fuerzas destacaron que este tipo de operativos tiene un objetivo preventivo, orientado a evitar accidentes graves y garantizar una convivencia segura en espacios públicos durante la temporada alta.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

El fiscal en turno, Sergio García, a cargo de la UFID N°5 de Pinamar, dispuso la incautación de los vehículos, la notificación de los aprehendidos en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y la formación de actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, continuando con las diligencias legales correspondientes.

Las autoridades confirmaron que los controles en médanos y playas continuarán a lo largo de toda la temporada, con el objetivo de prevenir conductas peligrosas, proteger a quienes disfrutan del espacio público y desalentar el uso indebido de vehículos en zonas no habilitadas.