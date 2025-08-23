Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca por fraude al Estado

La fiscal federal Sabrina Namer solicitó este viernes una condena de tres años y seis meses de prisión para la actriz Andrea del Boca, a quien acusa de ser partícipe necesaria en un fraude millonario al Estado relacionado con la producción de la novela Mamá Corazón.

Detalles del alegato y la acusación

El alegato de la fiscal se produjo en el juicio oral y público que investiga el uso indebido de fondos públicos en la realización de la ficción televisiva que nunca fue emitida. Según las investigaciones, la productora de Del Boca recibió recursos económicos del Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido, en lo que se interpreta como una maniobra defraudatoria.

Además de la pena de prisión, la fiscalía demandó que Del Boca, junto con otros involucrados, devuelva un total de 3,1 millones de dólares, cantidad correspondiente a los fondos otorgados para el proyecto que nunca se concretó.

Penas solicitadas para otros acusados

En el mismo alegato, Namer hizo un pedido de cuatro años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y para Carlos Ruta, exrector de la Universidad de San Martín (UNSAM), institución a través de la cual se canalizó el financiamiento de la serie.

La fiscal aseguró que hubo una “administración fraudulenta” que causó perjuicio al Estado y subrayó que Del Boca fue “una pieza clave” en el esquema: “El dinero público debe utilizarse con criterios de legalidad, transparencia y control, lo que no ocurrió en este caso”, manifestó.

Defensa y próximos pasos en el juicio

La defensa de Andrea del Boca enfatiza su inocencia, argumentando que la contratación se llevó a cabo en el marco de un convenio legal y que la productora cumplió con todas las obligaciones pactadas. Las audiencias del juicio continuarán en los próximos días y se espera que las defensas presenten sus alegatos antes del dictado del veredicto.