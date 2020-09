Pese a la promesa de aumento salarial continúa el fuerte reclamo de la Policía Bonaerense

Pese a la promesa de aumento salarial, los efectivos de la Policía Bonaerense llevan adelante este martes nuevos reclamos en La Matanza, San Martín, Merlo, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, La Plata y José C. Paz.

Los uniformados quieren precisiones sobre la nueva escala salarial que el Gobierno bonaerense dijo que va a anunciar entre “jueves o viernes”, como condición para deponer las medidas de fuerza.

El anuncio del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y del ministro de Seguridad, Sergio Berni, de un próximo incremento no alcanzó para desactivar el malestar y el estado de tensión que se vive al interior de la fuerza más numerosa del país.

Esta mañana hubo manifestaciones frente al municipio de Morón, toque de sirenas en distintos puntos del conurbano como Lomas de Zamora, Avellaneda y Adrogué, localidad que fue el epicentro de la movida policial.

"No convencen las palabras de hoy. Han prometido mil veces y no han cumplido. Es un 'veremos'. No lo ratifican ni tiran de cuánto va a ser. Queremos hechos concretos ", dijo uno de los uniformados que protestaba en La Plata.

Por otra parte, dejaron trascender la posibilidad de extender el reclamo. "El plan es tener una respuesta firmada. Si el ministro Berni no acelera la medida estaremos así hasta el viernes", advirtieron.

En tanto, otros de los que habló fue Nicolás Masi, secretario general de SIPOBA, quien señaló que “la situación de los policías es malísima, en cuanto a la situación económica y las condiciones de trabajo. La pandemia lo que hizo fue agravar la situación”.

“Si no dan los números esto puede terminar mal. El policía quiere saber cuánto va a cobrar a fin de mes. Nosotros pedimos 60 mil pesos de sueldo de bolsillo para oficial ingresante”, dijo Masi a Radio Mitre.

LOS RECLAMOS DE LOS POLICÍAS