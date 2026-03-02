Persisten las altas temperaturas en el comienzo del tercer mes del año

El año 2026 transcurre rápidamente y ya estamos transitando el tercer mes del calendario. En gran parte del país comienzan las clases y se retoman numerosas actividades que habían sido suspendidas durante el receso estival.

De a poco se reinstala la rutina cotidiana, señal inequívoca de que las vacaciones quedaron atrás. No obstante, el tiempo continúa siendo un factor fundamental en la organización diaria, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde las altas temperaturas todavía marcan presencia.

De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana se inicia con condiciones típicamente estivales en territorio bonaerense.

Este lunes se presenta con cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso y viento predominante del sector noreste. Se prevé una temperatura mínima cercana a los 20 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados, valores que se ubican por encima de los promedios históricos para comienzos de marzo.

El martes continuará la influencia de aire cálido y húmedo. El cielo estará mayormente nublado, con registros térmicos que oscilarán entre los 19 y los 31 grados. El viento del noreste persistirá, favoreciendo el mantenimiento de temperaturas elevadas y elevada sensación térmica durante la tarde, especialmente en el centro y norte provincial.

Para el miércoles se anticipan condiciones similares en cuanto a marcas térmicas, con mínimas y máximas en rangos parecidos a los del día anterior. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones significativas en la mayor parte de la provincia. La estabilidad atmosférica estará asociada a un sistema de alta presión que limita el desarrollo de tormentas de consideración.

En términos generales, el inicio de marzo muestra un patrón típico de transición entre el verano y el otoño, aunque sin señales inmediatas de un cambio brusco de masa de aire.

Las temperaturas continúan siendo elevadas y, si bien la duración del día comienza a acortarse progresivamente, el calor seguirá siendo protagonista en la provincia de Buenos Aires durante los próximos días.