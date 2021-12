Video: Divertida clase de judo de la Peque Pareto con Donato De Santis en Masterchef

La noche de Masterchef Celebrity tuvo un increíble episodio entre Paula “Peque” Pareto y Donato De Santis. “Yo siempre quise preguntarle cómo te enfrentas contra un jugador”, pregunto el chef, y luego la situación llegó a las manos de la judoca.

El único precavido fue Santiago del Moro, que veló por la seguridad de Donato. “Tano… dame los anteojos”, le pidió. Ante esa preocupación del conductor, la concursante trató de llevar tranquilidad: “Yo puedo regular si te tiro o no te tiro, te puedo levantar”.

En ese momento, Pareto lo tomó del cuerpo: “No te voy a tirar, no te asustes”. Pero cuando lo levantó sobre su espalda, ambos se cayeron y Donato terminó en el piso. “No era la idea”, dijo ella, mientras el italiano se tentaba y Martitegui se retiraba del estudio. El resto de los concursantes, aplaudieron y se rieron ante el increíble blooper que presenciaron. “Bueno, él lo pidió, y los dos jurados de atrás me decían que lo tire, conste”, indicó ella.

“Yo no soy tan liviano, pero sentí la liviandad con la cual me levantó”, describió Donato. “Es que no es fuerza, es técnica”, le explicó la deportista olímpica y le preguntó si estaba bien. “Yo estoy bárbaro”, cerró el chef queriendo minimizar el tema. “Podemos decir que sabe caer, que no es fácil”, analizó Pareto.

Este episodio llegó a las redes sociales donde muchos usuarios recordaron una situación similar entre la campeona de Judo y Miguel del Sel en el programa de Susana Giménez en 2014.

La Peque Pareto reboleando a Donato#MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/gCCBVZfuF5 — J u l i e t a ☢ (@SoySopita) December 14, 2021

La devolución del jurado a la Peque Pareto

En el desafío de ayer, los participantes tuvieron que preparar falafel. El plato generó varios inconvenientes para la Peque Pareto, que no tenía claro cómo llevar adelante su preparación y falló en la presentación. “Nunca vi nada así en mi vida”, sentenció Germán Martitegui cuando vio que a la preparación le sobraba pan.

“El falafel está sabroso no está seco. El error del pan es perdonable, pero le falta yogurt o salsa”, dijo Martitegui en su devolución. Damián Betular, por su parte señaló: “Está muy bien, pero creo que deberías haber hecho más chico el pan de pita. Y comparto con Germán que faltó más salsa”.

En tanto, Donato valoró los puntos fuertes del plato: “Hiciste bien en mirar lo que hacían tus oponentes. Pero, aparte de lo del pan, el falafel está muy rico. Muy tierno, muy bien”.

Mira la caída de Donato De Santis