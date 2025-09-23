Pelis Plus Max 2025: Qué riesgos tiene y qué alternativas legales usar

En 2025, Pelis Plus Max se convirtió en un imán para quienes quieren series y películas sin pagar suscripciones que compiten con la factura de luz. Con Netflix y Disney+ subiendo precios este año, esta app promete grandes estrenos gratis, y en Argentina las búsquedas crecieron más de 50% desde enero. Pero detrás de la tentación hay riesgos serios, desde malware hasta bloqueos legales. Basado en información actualizada, acá va un análisis directo de por qué la gente la busca, qué problemas trae y qué plataformas legales podés usar para no jugártela.

Por qué Pelis Plus Max está en boca de todos

La app (o su web) ofrece un catálogo de 5.000+ títulos, desde blockbusters hasta series latinas que no llegan a plataformas oficiales. La última versión trajo filtros por género y calidad HD, imitando a Netflix pero sin costo. En foros como Reddit y TikTok, usuarios destacan que tiene pelis argentinas y estrenos como Kraven the Hunter antes que Max. ¿El gancho? Es gratis en un país donde el 65% recortó gastos en streaming por la inflación, según Kantar. Pero no todo es tan lindo: los servidores caen en picos, y los ads son un dolor de cabeza.

Los problemas que no te cuentan: Legalidad y ciberseguridad

Pelis plus max no es legal. Viola la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual al distribuir contenido sin licencias, con multas de hasta ARS 1.5 millones para operadores en 2025. La CNDC clausuró sitios similares como PelisPlusHD, y los ISPs como Claro bloquean dominios espejo. Usuarios no suelen recibir sanciones directas, pero el riesgo no termina ahí:

Malware : Softonic reporta que el 25% de las APKs tienen virus o troyanos que roban datos.

: Softonic reporta que el 25% de las APKs tienen virus o troyanos que roban datos. Pop-ups invasivos : Piden permisos que acceden a contactos o info bancaria.

: Piden permisos que acceden a contactos o info bancaria. Inestabilidad: Links rotos y servidores saturados, según usuarios en X.

Infobae advierte que apps como esta alimentan un mercado de cuentas piratas, con estafas crecientes en 2025. Si la probás, usá VPN (como ProtonVPN) y antivirus, pero mejor evitá el estrés.

Alternativas legales para no complicarte la vida

En vez de arriesgarte con pelis plus max, hay plataformas legales –gratis o baratas– que crecieron un 30% en usuarios argentinos este año. Estas son las opciones que valen la pena en septiembre 2025.

Plataformas gratis y sin riesgos

Pluto TV : Canales en vivo y on-demand con pelis como Dune y realities. App en Smart TVs, con ads leves.

: Canales en vivo y on-demand con pelis como Dune y realities. App en Smart TVs, con ads leves. Mercado Play (con Meli+) : Pelis como Spider-Man y series latinas, gratis con cuenta Mercado Libre. Meli+ Total (ARS 2.499/mes) suma Disney+ gratis y 30% off en Max.

: Pelis como Spider-Man y series latinas, gratis con cuenta Mercado Libre. Meli+ Total (ARS 2.499/mes) suma Disney+ gratis y 30% off en Max. Vix : Telenovelas y series como La Casa de los Famosos, gratis con ads.

: Telenovelas y series como La Casa de los Famosos, gratis con ads. Tubi : Blockbusters under y pelis independientes. Sin suscripción.

: Blockbusters under y pelis independientes. Sin suscripción. Cine.ar Play : Cine argentino, desde clásicos hasta estrenos. Gratis con registro.

: Cine argentino, desde clásicos hasta estrenos. Gratis con registro. YouTube : Pelis completas y canales oficiales gratis. Premium (ARS 1.200) quita ads.

: Pelis completas y canales oficiales gratis. Premium (ARS 1.200) quita ads. Crackle : Clásicos de Sony, gratis con app.

: Clásicos de Sony, gratis con app. Runtime TV: Fútbol y pelis gratis, legal y nueva en 2025.

Precios actuales de plataformas legales en Argentina (2025)

Aquí tenés lo que pagan quienes usan las plataformas legales más populares, con impuestos incluidos:

Plataforma Plan / Características destacadas Precio estimado mensual en ARS* Max (antes HBO Max) Básico con anuncios (2 dispositivos, Full HD) $5.690 Estándar (sin anuncios, descargas limitadas) $7.290 Platino (4 dispositivos, 4K + audio mejorado, muchas descargas) $8.790 Disney+ Estándar (sin anuncios) $12.299 Premium (4 pantallas, 4K, catálogo completo incl. deportes) $18.399 Estándar con anuncios $9.999 Netflix Básico ~$7.490 Estándar (2 dispositivos, HD) ~$12.990 Premium (4 dispositivos, 4K / Ultra HD) ~$25.990 Prime Video Plan mensual único ~$6.499 Paramount+ Plan básico / 2 dispositivos ~$1.321 sin impuestos / ~$2.228 con impuestos Apple TV+ Plan premium de series originales ~USD 6,99 (convertido más impuestos, ~$11.189)

Alternativas legítimas que sacan buena relación calidad / precio

Si no querés meterte en problemas pero tampoco gastar de más, mirá estas opciones que suman sin romperte el bolsillo: