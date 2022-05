Las películas empiezan a destacar en los catálogos de streaming y llaman la atención de los nuevos suscriptores

Los fanáticos de las películas y series siguieron los resultados negativos de Netflix en los primeros tres meses de 2022. Además de los casi 200 mil suscriptores perdidos, la compañía también fue testigo del ascenso de HBO Max y Disney Plus, incluso aquí en América Latina. La apuesta por el estreno de películas, y no solo de series, parece ser uno de los mayores impactos en este mercado. Las funciones empiezan a destacar en las plataformas y algunos títulos consiguen reunir millones de nuevos suscriptores.

Un buen ejemplo de esto es HBO Max, que ganó 3 millones de nuevos suscriptores este primer trimestre del año. No hay una sola explicación para esto, pero el lanzamiento de películas directamente de los cines como Dune y The Batman sin duda ha contribuido a ello. La plataforma de streaming sigue apostando por la producción de series, pero también está allanando el camino para el estreno de películas. Es decir, la persona ya no tiene que esperar mucho tiempo entre el estreno de la película y la disponibilidad en el catálogo.

Disney Plus también aprovechó el mal momento de Netflix, y también con la llegada de las películas. Una diferencia es que la compañía tiene en catálogo muchos estudios potentes, como los responsables de la franquicia Star Wars y también Los Vengadores. Además, Disney también está llevando a cabo el estreno simultáneo de las producciones de Pixar, pasando directamente del cine al streaming. Todo esto ha contribuido al fuerte crecimiento y, como consecuencia, a la caída de suscriptores de Netflix, que perdió más de 300 mil usuarios solo en América Latina.

El éxito de los vídeos online explica la motivación de llevar películas del cine directamente a los catálogos. Aunque las redes sociales siguen siendo líderes en la difusión de contenidos, incluso en formato audiovisual, ya sea con el collage de fotos o con los vídeos más tradicionales, los servicios de streaming también tienen una gran fuerza en el mercado. Esto quiere decir que el aumento del consumo de vídeo en internet afecta a estos dos sectores, no solo a uno. Las plataformas lo saben, y apuestan por las películas para crecer.

Disputa en el futuro

A pesar de los malos resultados registrados en 2022, Netflix no está dispuesta a perder su dominio en el sector. Esto hizo que la compañía revelara algunos planes, incluida la caída del precio de la suscripción. Es decir, la disputa promete ser feroz en los próximos meses, y no faltarán anuncios y estrenos en las plataformas de streaming. Algo positivo para los amantes del cine y las series. La pregunta es quién saldrá mejor adelante.

HBO Max y Disney Plus son los servicios más nuevos, por lo que aún tienen un gran potencial de crecimiento. Además, como mencionamos anteriormente, también poseen los derechos de los principales estudios, como Warner y Marvel. Esto garantiza muchas películas exitosas en el catálogo, incluidas franquicias que ya han recaudado más de mil millones de dólares. Netflix necesitará reinventarse para recuperar espacio.

La buena noticia es que la empresa tiene una excelente reputación, incluidas muchas series originales galardonadas. Esto no garantiza la retención de suscriptores, como muestra la caída reciente, pero es un camino a seguir para el futuro.

Todo este movimiento es positivo para los fanáticos del cine y las series, ya sea aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo. Al fin y al cabo, este choque entre plataformas puede garantizar precios más bajos y una opción cada vez mejor en los catálogos de streaming. Las películas, por ejemplo, están llegando más rápido a los sitios web, y eso significa que muchas personas no necesitan gastar más en ir al cine.