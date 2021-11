Paulo Londra batió un record en Youtube y avanza el juicio contra Big Ligas

Paulo Londra se encuentra alejado de la música por un conflicto legal con Big Ligas, la productora conformada por Ovy On The Drums y Cristian Salazar. En el año 2018 Paulo firmó una serie de papeles que lo dejaban comprometido comercialmente a esta productora y cuando decidió irse a Warner, comenzó un conflicto con Big Ligas que lo dejó sin la posibilidad de lanzar música y hacer shows hasta el día de hoy.

En septiembre de este año un juez dictaminó que el cantante no tenía más responsabilidad de grabaciones o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas. Sin embargo la productora apeló y pidió una nueva revisión sobre la finalización del documento firmado en 2018. Tras la apelación, deben esperar para que haya una resolución final.

Este lunes debían presentarse a una audiencia definitiva para poder destrabar la causa y que el cantante vuelva a sacar su música.

1.000 millones de reproducciones en Youtube

A pesar de las imposibilidades, el cantante Paulo Londra se convirtió en el primer argentino en superar los mil millones de reproducciones en YouTube con dos de sus canciones: “Nena Maldición” y “Adan y Eva”.

El artista agradeció a sus fans a través de las redes sociales y a todos aquellos que escucharon sus temas: “Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adan y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande”.

Escucha Adán y Eva de Paulo Londra