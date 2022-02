Paulo Londra fue denunciado por su ex, Rocío Moreno, a días de dar a luz

Luego de seis meses de relación y dos hijas, Rocío Moreno denunció al cantante, quien se encuentra más cerca de volver a la música. La joven de 23 años presentó una demanda por “compensación económica” contra Londra.

“Él no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer” dijo Moreno a Infobae cuando confirmó su separación con el cantante.

Recientemente Paulo fue noticia: “Estoy feliz porque se vienen cosas nuevas” escribió en su cuenta de Instagram. Sus fans enloquecieron, ya que hace tiempo esperan el regreso del artista a la música. Sin embargo, cuando todo apuntaba bien en el ámbito profesional, su vida personal parece volverse cada vez más complicada.

Rocío Moreno, su ex y madre de sus dos hijas habló sobre la situación que estaba viviendo con él cuando viajó a Estados Unidos sin avisarle. Al parecer el cantante habría estado ausente en relación a su hija Isabella de un año.

Ana Ronsenfeld es su abogada y confirmó que la demanda “Es por su dedicación a él y a sus hijas” en relación a que la influencer dejo de estudiar y no trabajo para apoyarlo y acompañarlo en sus giras y cuidar de su hija mayor.

La influencer se enteró de que +el estaba en Estados Unidos, Minesotta a partir de las historias de instagram de Londra.

Pero eso no es todo, además de la compensación económica por haber acompañado al cantante, Rocío no descarta realizar otras acciones legales como el reclamo por alimentos ya que él no le estaría pasando los gastos de su embarazo y manutención de su primera hija.