banner ad

Cómo ver el partido Argentina vs Ecuador: todas las alternativas (gratis y de pago)

Alejandra Martínez
Argentina vs Ecuador ver en vivo

Este martes 9 de septiembre de 2025 a las 20:00 h (hora argentina), la Selección Argentina se enfrenta a Ecuador en el Monumental, en una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. A continuación, repasamos todas las alternativas disponibles, tanto gratuitas como de pago, para ver en vivo el partido Argentina vs Ecuador.

Ver en vivo el partido de Argentina vs Ecuador: Opciones gratuitas

Ver argentina ecuador

1. Televisión abierta – Telefe (TDA o cable básico)

Podés sintonizar Telefe gratuitamente si tenés acceso a la Televisión Digital Abierta (TDA) o al canal en tu paquete de cable básico.

Cómo ver EN VIVO y gratis el partido de Argentina vs. Ecuador: Opciones para celular, notebook y Smart TV
Mirá también:

Cómo ver EN VIVO y gratis el partido de Argentina vs. Ecuador: Opciones para celular, notebook y Smart TV

2. Streaming gratuito – Mi Telefe (Telefe Go)

  • Desde celular o tablet: descargá la app Telefe Go (o Mi Telefe) disponible en Google Play y App Store; sin registro ni costo.
  • Desde navegador: entrá a mitelefe.com o telefe.com.ar/vivo y accedé directamente a la transmisión.
  • Desde Smart TV: instalá la app o usá el navegador del televisor.
  • También podés usar Chromecast, AirPlay o Miracast para reflejar la pantalla desde otro dispositivo.

Opciones con acceso mediante proveedor (sin costo adicional si ya tenés el servicio)

TyC Sports (canal de cable)

Disponible en operadores como Cablevisión, DirecTV y Telecentro. Si ya tenés alguno de estos servicios, podés ver el canal sin costo extra.

TyC Sports Play (streaming vinculado)

Accedé a través de play.tycsports.com registrándote y vinculando tu cuenta con tu proveedor de cable.

Flow (Cablevisión)

Para clientes de Cablevisión, el servicio Flow permite ver el partido en vivo desde Smart TV, celular, tablet o PC.

DGO (DirecTV GO)

Disponible para suscriptores de DirecTV, permite ver la transmisión en dispositivos móviles, PC o TV.

Telecentro Play

Similar a Flow, disponible para abonados de Telecentro con acceso vía streaming.

Opciones completamente de pago (sin cobertura gratuita)

carlos gruezo lionel messi eliminatorias 2022

ViX Premium

Servicio de streaming disponible en Argentina, México, Estados Unidos y otros países. Requiere suscripción y es ideal si estás fuera del país o no tenés acceso a proveedores locales.

Opciones internacionales (si estás fuera de Argentina)

  • Venezuela: Televen o Venevisión.
  • Perú: Gol Perú.
  • Chile: Chilevisión.
  • Estados Unidos: Fubo, Telemundo Deportes y ViX también ofrecen cobertura del partido.

Requisitos técnicos recomendados

  • Internet estable: al menos 5 Mbps para calidad estándar, entre 10–15 Mbps para HD.
  • Dispositivos compatibles: celular, notebook o Smart TV con software actualizado.
  • Si estás fuera de Argentina, podés necesitar una VPN para acceder a transmisiones de servicios locales.

Comparativa rápida

OpciónTipoCostoObservaciones
Telefe (TDA/cable básico)Televisión abiertaGratisSolo en Argentina
Mi Telefe / Telefe GoStreamingGratisRequiere internet
TyC Sports (canal)Televisión por cableIncluido en abonoRequiere operador Cablevisión, DirecTV o Telecentro
TyC Sports PlayStreaming vinculadoIncluidoRegistro + vinculación con proveedor
Flow (Cablevisión)Streaming vinculadoIncluidoSolo para clientes Cablevisión
DGO (DirecTV GO)Streaming vinculadoIncluidoSolo para clientes DirecTV
Telecentro PlayStreaming vinculadoIncluidoSolo para clientes Telecentro
ViX PremiumStreaming pagadoSuscripciónDisponible en múltiples países
Televen / Venevisión (Venezuela)Televisión abiertaGratisSolo en Venezuela
Gol Perú (Perú)Televisión abiertaGratisSolo en Perú
Chilevisión (Chile)Televisión abiertaGratisSolo en Chile
Fubo / Telemundo / ViX (EE.UU.)StreamingSuscripciónSolo en EE.UU.; ViX también disponible allí
La morosidad con tarjetas de crédito alcanzó el 4,2% y preocupa al sistema financiero
Mirá también:

La morosidad con tarjetas de crédito alcanzó el 4,2% y preocupa al sistema financiero
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Mercado pago r
El Gobierno bonaerense obliga a billeteras digitales a retener Ingresos Brutos
Provincia Sociedad
retencion arba billeteras virtuales
¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
IMG 20250908 213223 (1280 x 746 píxel)
Kicillof resucitó al peronismo y se convierte en un potencial candidato presidencial para 2027
Provincia
aeropuerto villa gesell 6
Villa Gesell se prepara para recibir vuelos comerciales
Provincia Villa Gesell
ARBA confirma que no habrá aumentos en impuestos patrimoniales hasta el próximo vencimiento
ARBA aplicará retenciones de ingresos brutos en billeteras virtuales desde octubre
Provincia
Críticas internas estallan en La Libertad Avanza tras la derrota en Buenos Aires
Críticas internas estallan en La Libertad Avanza tras la derrota en Provincia de Buenos Aires
Provincia
muro mendoza
Tragedia: una niña de 3 años murió al caerle un muro tras el impacto de una moto
Nacionales

Más leídas