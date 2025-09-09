Cómo ver el partido Argentina vs Ecuador: todas las alternativas (gratis y de pago)

Este martes 9 de septiembre de 2025 a las 20:00 h (hora argentina), la Selección Argentina se enfrenta a Ecuador en el Monumental, en una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. A continuación, repasamos todas las alternativas disponibles, tanto gratuitas como de pago, para ver en vivo el partido Argentina vs Ecuador.

Ver en vivo el partido de Argentina vs Ecuador: Opciones gratuitas

1. Televisión abierta – Telefe (TDA o cable básico)

Podés sintonizar Telefe gratuitamente si tenés acceso a la Televisión Digital Abierta (TDA) o al canal en tu paquete de cable básico.

2. Streaming gratuito – Mi Telefe (Telefe Go)

Desde celular o tablet: descargá la app Telefe Go (o Mi Telefe) disponible en Google Play y App Store; sin registro ni costo.

(o Mi Telefe) disponible en Google Play y App Store; sin registro ni costo. Desde navegador: entrá a mitelefe.com o telefe.com.ar/vivo y accedé directamente a la transmisión.

o y accedé directamente a la transmisión. Desde Smart TV: instalá la app o usá el navegador del televisor.

También podés usar Chromecast, AirPlay o Miracast para reflejar la pantalla desde otro dispositivo.

Opciones con acceso mediante proveedor (sin costo adicional si ya tenés el servicio)

TyC Sports (canal de cable)

Disponible en operadores como Cablevisión, DirecTV y Telecentro. Si ya tenés alguno de estos servicios, podés ver el canal sin costo extra.

TyC Sports Play (streaming vinculado)

Accedé a través de play.tycsports.com registrándote y vinculando tu cuenta con tu proveedor de cable.

Flow (Cablevisión)

Para clientes de Cablevisión, el servicio Flow permite ver el partido en vivo desde Smart TV, celular, tablet o PC.

DGO (DirecTV GO)

Disponible para suscriptores de DirecTV, permite ver la transmisión en dispositivos móviles, PC o TV.

Telecentro Play

Similar a Flow, disponible para abonados de Telecentro con acceso vía streaming.

Opciones completamente de pago (sin cobertura gratuita)

ViX Premium

Servicio de streaming disponible en Argentina, México, Estados Unidos y otros países. Requiere suscripción y es ideal si estás fuera del país o no tenés acceso a proveedores locales.

Opciones internacionales (si estás fuera de Argentina)

Venezuela : Televen o Venevisión.

: Televen o Venevisión. Perú : Gol Perú.

: Gol Perú. Chile : Chilevisión.

: Chilevisión. Estados Unidos: Fubo, Telemundo Deportes y ViX también ofrecen cobertura del partido.

Requisitos técnicos recomendados

Internet estable: al menos 5 Mbps para calidad estándar, entre 10–15 Mbps para HD.

Dispositivos compatibles: celular, notebook o Smart TV con software actualizado.

Si estás fuera de Argentina, podés necesitar una VPN para acceder a transmisiones de servicios locales.

Comparativa rápida