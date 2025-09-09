Cómo ver EN VIVO y gratis el partido de Argentina vs. Ecuador: Opciones para celular, notebook y Smart TV

La Selección Argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrenta hoy a Ecuador en un emocionante partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este duelo, que se disputará en el Estadio Monumental, es imperdible para los fanáticos del fútbol. Si quieres disfrutar del encuentro sin costo, hay varias alternativas gratuitas para verlo en vivo desde tu celular, notebook o Smart TV. A continuación, te detallamos cómo acceder a la transmisión sin pagar un centavo, con opciones prácticas y accesibles.

Horario y contexto del partido Argentina vs Ecuador

El choque entre Argentina y Ecuador está programado para este martes 9 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas (hora argentina). La Scaloneta llega como favorita tras su sólida campaña en las Eliminatorias, mientras que Ecuador buscará dar la sorpresa en un estadio repleto de hinchas albicelestes. Para no perderte este encuentro clave, te explicamos cómo verlo gratis desde diferentes dispositivos.

Cómo y dónde ver Argentina vs. Ecuador gratis

Existen varias formas de disfrutar del partido sin costo, principalmente a través de plataformas de streaming y televisión abierta. Aquí te presentamos las alternativas disponibles, destacando Mi Telefe como la principal opción gratuita y TyC Sports como una alternativa que puede depender de tu proveedor de cable.

1. Desde tu celular o tablet

Mi Telefe (App Telefe Go)

La aplicación Telefe Go es una de las formas más fáciles y gratuitas de ver el partido en vivo. Está disponible sin costo en Google Play Store (Android) y App Store (iOS).

Pasos: Descarga e instala Telefe Go en tu dispositivo. Abre la app y selecciona la opción "En Vivo" para acceder a la transmisión. No se requiere registro, aunque algunas funciones adicionales podrían pedir una cuenta gratuita.

Ventajas: Interfaz amigable, buena calidad de video y la posibilidad de verlo desde cualquier lugar con conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles).

Ventajas: Interfaz amigable, buena calidad de video y la posibilidad de verlo desde cualquier lugar con conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles).

Mi Telefe (Navegador web)

Si prefieres no descargar aplicaciones, puedes acceder a la transmisión en vivo desde el navegador de tu celular o tablet (Chrome, Safari, Firefox, etc.).

Pasos: Ingresa a www.mitelefe.com o www.telefe.com.ar/vivo . Busca la sección de transmisión en vivo y haz clic en el reproductor.

Nota: Asegúrate de contar con una conexión estable para evitar interrupciones.

Nota: Asegúrate de contar con una conexión estable para evitar interrupciones.

TyC Sports (Opcional)

TyC Sports también transmitirá el partido, pero el acceso gratuito depende de tu proveedor de cable o servicio de streaming. Si tienes una suscripción a plataformas como Flow, DirecTV GO o Telecentro Play, verifica si TyC Sports está incluido. También puedes intentar acceder a la señal en vivo desde www.tycsportsplay.com, aunque podría requerir un inicio de sesión con las credenciales de tu proveedor de cable.

2. Desde una notebook o computadora

Disfruta del partido en una pantalla más grande con estas opciones:

Mi Telefe (Navegador web)

Pasos: Visita www.mitelefe.com o www.telefe.com.ar/vivo desde tu navegador (recomendado: Chrome o Firefox). Selecciona la opción “En Vivo” para comenzar a ver el partido. La transmisión es completamente gratuita y no requiere suscripción.

Consejo: Conecta tu notebook a un televisor con un cable HDMI para una experiencia de pantalla grande sin necesidad de un Smart TV.

Consejo: Conecta tu notebook a un televisor con un cable HDMI para una experiencia de pantalla grande sin necesidad de un Smart TV.

TyC Sports (Opcional)

Ingresa a www.tycsportsplay.com desde tu navegador. Si tienes un servicio de cable que incluya TyC Sports, puedes iniciar sesión con tus credenciales para acceder a la transmisión en vivo. Sin embargo, el acceso gratuito puede estar limitado según tu proveedor.

3. Desde un Smart TV

Si tienes un Smart TV, puedes ver el partido de manera cómoda y gratuita:

Mi Telefe (App Telefe Go)

Muchos Smart TVs permiten descargar Telefe Go desde la tienda de aplicaciones (como Samsung Smart Hub, LG Content Store o Google Play Store para Android TV).

Pasos: Busca y descarga Telefe Go en tu Smart TV. Abre la app y selecciona la transmisión en vivo. Disfruta del partido sin costo alguno.

Mi Telefe (Navegador del Smart TV)

Si tu televisor tiene un navegador web, ingresa a www.mitelefe.com o www.telefe.com.ar/vivo y selecciona la transmisión en vivo.

Si tu televisor tiene un navegador web, ingresa a o y selecciona la transmisión en vivo. Nota: La experiencia puede variar según el modelo del Smart TV, ya que algunos navegadores no son tan fluidos como la app.

La experiencia puede variar según el modelo del Smart TV, ya que algunos navegadores no son tan fluidos como la app. Alternativa con dispositivos externos: Si no puedes descargar la app o el navegador no funciona bien, usa funciones como Miracast , Chromecast o AirPlay para reflejar la pantalla de tu celular o notebook en el Smart TV, transmitiendo desde Telefe Go o la web de Mi Telefe.

TyC Sports (Opcional)

Si tienes acceso a TyC Sports a través de tu proveedor de cable, verifica si la app TyC Sports Play está disponible en la tienda de aplicaciones de tu Smart TV. También puedes intentar acceder a www.tycsportsplay.com desde el navegador del televisor, aunque podrías necesitar credenciales de tu servicio de cable.

4. Televisión abierta

Si no tienes acceso a internet o prefieres la opción tradicional, sintoniza Telefe en televisión abierta. La señal está disponible en todo el país a través de la TDA (Televisión Digital Abierta) o por cableoperadores básicos. Solo necesitas un televisor con antena o un servicio de cable estándar.

Requisitos para una transmisión sin problemas

Conexión a internet: Para streaming en celulares, notebooks o Smart TVs, se recomienda una velocidad mínima de 5 Mbps para calidad SD o 10-15 Mbps para HD.

Dispositivos actualizados: Asegúrate de que tu celular, tablet, notebook o Smart TV tenga el software actualizado para evitar problemas de compatibilidad con Telefe Go o los sitios web.

Asegúrate de que tu celular, tablet, notebook o Smart TV tenga el software actualizado para evitar problemas de compatibilidad con o los sitios web. Ubicación: Las transmisiones de Mi Telefe y TyC Sports están disponibles principalmente en Argentina. Si estás en el exterior, podrías necesitar una VPN para acceder.

Por qué elegir estas opciones

Mi Telefe es la alternativa más accesible y confiable para ver el partido gratis, ya que no requiere suscripciones ni registros complicados. La app Telefe Go ofrece una experiencia optimizada, con ajustes de calidad según tu conexión y una interfaz sencilla. Por su parte, TyC Sports es una opción válida si tienes acceso a través de tu proveedor de cable, aunque puede no ser completamente gratuita para todos los usuarios.

Prepárate para alentar a la Selección

El Argentina vs. Ecuador promete ser un partido electrizante, con Messi y la Scaloneta buscando una nueva victoria en las Eliminatorias 2026. Con Mi Telefe, puedes verlo gratis desde tu celular, notebook, Smart TV o televisión abierta. Descarga Telefe Go, visita www.mitelefe.com o sintoniza Telefe, y si tienes acceso a TyC Sports, verifica las opciones de streaming de tu proveedor. ¡No te pierdas este espectáculo del fútbol sudamericano!