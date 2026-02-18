Paro nacional de transporte: ¿Qué servicios no funcionarán y cómo afecta el rechazo a la reforma laboral?

La Argentina enfrenta una jornada de parálisis total en los servicios de movilidad. La Confederación General del Trabajo (CGT), en conjunto con las principales cámaras que agrupan a los gremios del transporte, ratificó un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero de 2026. La medida de fuerza coincide con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, una iniciativa del gobierno nacional que ha generado un rechazo unánime en el frente sindical.

Esta protesta se diferencia de las anteriores por el nivel de cohesión alcanzado entre los distintos sectores estratégicos. La falta de servicios públicos de pasajeros y de transporte de carga garantiza un impacto logístico de gran escala en todo el territorio nacional, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los grandes centros urbanos del interior.

El mapa del transporte: qué funciona y qué no

La adhesión de los gremios clave asegura que la movilidad quedará reducida a su mínima expresión. Los detalles servicio por servicio son los siguientes:

Los gremios ferroviarios, incluyendo La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, paralizarán todas las líneas de pasajeros y de carga en el país.

Los Metrodelegados y el gremio de supervisores confirmaron la suspensión del servicio en todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires a partir del inicio del día.

Los sindicatos aeronáuticos (pilotos, personal de tierra y técnicos) se suman a la medida, lo que ha obligado a las aerolíneas a cancelar o reprogramar cientos de vuelos nacionales e internacionales.

Camioneros, liderado por Hugo Moyano, detendrá la distribución de alimentos, combustibles, recolección de residuos y caudales.

Camioneros, liderado por Hugo Moyano, detendrá la distribución de alimentos, combustibles, recolección de residuos y caudales. Taxis y plataformas: Aunque algunos choferes independientes podrían circular, la Federación de Peones de Taxis adhiere al paro, limitando drásticamente la oferta en las calles.

Por qué el sindicalismo rechaza la reforma laboral

El eje del conflicto radica en el paquete de modificaciones legislativas que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso. Según los comunicados de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) y la UGATT, el proyecto de ley representa una amenaza directa a la estabilidad del empleo formal.

Los puntos más polémicos que motivan el paro incluyen:

El proyecto propone elevar el tiempo de prueba de los nuevos trabajadores, lo que los gremios califican como "precarización encubierta".

Cambios en el régimen de horas extra y la implementación de bancos de horas que, según los sindicatos, licúan el salario real.

Debilitamiento de la cuota solidaria: Medidas que limitan el financiamiento de las organizaciones sindicales y su capacidad de negociación colectiva.

Otros sectores que se suman a la medida

Aunque el transporte es el motor del paro, la huelga se extiende a otras áreas vitales de la economía:

Bancos: No habrá atención al público en sucursales físicas, aunque operará el homebanking y los cajeros automáticos (con recarga limitada).

No habrá atención al público en sucursales físicas, aunque operará el homebanking y los cajeros automáticos (con recarga limitada). Administración pública: Los empleados estatales de ATE y UPCN mantienen guardias mínimas, pero la atención en organismos como ANSES o AFIP será nula.

Los empleados estatales de ATE y UPCN mantienen guardias mínimas, pero la atención en organismos como ANSES o AFIP será nula. Educación: Los principales gremios docentes (CTERA y regionales) confirmaron el cese de actividades en escuelas públicas y algunas universidades.

Los principales gremios docentes (CTERA y regionales) confirmaron el cese de actividades en escuelas públicas y algunas universidades. Comercio: Si bien algunos locales barriales podrían abrir, las grandes cadenas de supermercados verán afectada su operatividad por la falta de transporte para sus empleados.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la inactividad total de los medios de transporte masivos, se recomienda a los ciudadanos evitar los desplazamientos no esenciales. Las terminales de trenes y ómnibus permanecerán cerradas y se prevén demoras significativas en los accesos a las ciudades debido a posibles concentraciones en puntos estratégicos. Para quienes tengan vuelos programados, es imperativo contactar a las compañías aéreas para verificar la reprogramación de las salidas, ya que la actividad aeroportuaria se retomará recién en las primeras horas del viernes.