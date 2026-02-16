Paro General: La CGT define la medida de fuerza y estos son los servicios que dejarán de funcionar

La tensión entre las centrales obreras y el Gobierno Nacional ha alcanzado un nuevo punto crítico. Tras una reunión clave de su Consejo Directivo, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un nuevo Paro General de 24 horas. La medida de fuerza busca frenar el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y promete paralizar la actividad en todo el país, con un impacto total en el transporte público que afectará a millones de bonaerenses. Si vivís o trabajás en el AMBA, es fundamental que organices tu semana ahora mismo.

La estrategia sindical es contundente: un cese de actividades por 24 horas sin movilización, apostando a vaciar los centros urbanos y los puestos de trabajo para demostrar el descontento social. El inicio de la huelga está directamente atado al calendario legislativo, lo que genera una situación de alerta constante para los usuarios. A continuación, desglosamos el cronograma de servicios y todo lo que tenés que saber para no quedarte varado.

¿Cuándo comienza el paro? La fecha supeditada al Congreso

La CGT ha definido que la huelga se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados inicie el debate de la reforma laboral. Según el escenario político actual, las fechas probables son:

Escenario inmediato: Si el oficialismo logra sesionar esta semana, la medida de fuerza se activará este jueves 19 de febrero desde las 00:00 horas.

Si el oficialismo logra sesionar esta semana, la medida de fuerza se activará este desde las 00:00 horas. Escenario postergado: En caso de que las negociaciones parlamentarias dilaten el quórum, el paro se trasladará automáticamente al día de la semana siguiente en que se trate el proyecto.

Debido a que la confirmación puede ocurrir con escaso margen de tiempo, se recomienda consultar el cronograma de turnos y trámites previstos para la segunda mitad de esta semana y evitar viajes de larga distancia no urgentes.

Cronograma de Servicios: Qué funciona y qué no

El éxito de la medida de fuerza depende de la adhesión de los gremios estratégicos. Hasta el momento, la parálisis del transporte será casi total, lo que anula prácticamente cualquier posibilidad de movilidad laboral en las grandes ciudades.

Servicio Gremio Clave Estado Proyectado Colectivos UTA Paro total. Sin servicio de corta, media y larga distancia en todo el país. Trenes La Fraternidad / Unión Ferroviaria Sin funcionamiento. Todas las líneas del AMBA quedarán inactivas. Subtes Metrodelegados Cese de actividades. No habrá servicio ni apertura de molinetes. Vuelos APA / APLA Cancelaciones masivas. Afecta operaciones en Ezeiza y Aeroparque. Bancos La Bancaria Sin atención al público. Solo funcionarán canales digitales y cajeros. Recolección Camioneros Servicio suspendido. Se solicita no sacar los residuos a la calle.

El impacto crítico en la Provincia de Buenos Aires

Para quienes habitan en el Conurbano Bonaerense, la jornada será especialmente compleja. La adhesión confirmada de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es el factor que define el aislamiento de la provincia. Sin las líneas de colectivos que conectan los municipios de la primera y segunda sección con la Capital Federal, la movilidad quedará reducida al uso de vehículos particulares.

Es importante destacar que, aunque el Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo de orden público para garantizar la circulación en accesos clave (como el Acceso Oeste, la Panamericana o el Puente Pueyrredón), la ausencia de transporte público hará que el flujo de personas hacia las zonas de trabajo sea mínimo. Asimismo, el gremio de Camioneros afectará el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio y la reposición de dinero en efectivo.

Educación y Salud: ¿Habrá clases y atención médica?

La vida escolar y sanitaria se verá seriamente afectada por la adhesión de los gremios estatales nacionales y provinciales:

Escuelas Públicas y Privadas: Sindicatos como SUTEBA, la FEB y SADOP han ratificado su apoyo. En la mayoría de los establecimientos no habrá dictado de clases , ya sea por adhesión docente o por la imposibilidad de traslado del personal y los alumnos.

Sindicatos como SUTEBA, la FEB y SADOP han ratificado su apoyo. En la mayoría de los establecimientos , ya sea por adhesión docente o por la imposibilidad de traslado del personal y los alumnos. Hospitales: El sistema de salud pública en la Provincia de Buenos Aires funcionará bajo el esquema de guardias mínimas de urgencias. Los turnos para consultorios externos y cirugías programadas deberán ser reprogramados tras la finalización del paro.

3 Recomendaciones de servicio para el usuario

Para mitigar los efectos de la medida de fuerza, te sugerimos seguir estos pasos preventivos:

1. Retirá efectivo con antelación: La falta de transporte de caudales y el paro bancario pueden generar faltantes en los cajeros automáticos del Gran Buenos Aires hacia el final de la jornada. Asegurate de tener efectivo hoy mismo.

2. Consultá el estado de tu turno médico: Si tenés una cita en ANSES, PAMI o un hospital público para el día del debate, revisá tu casilla de correo o llamá al centro de atención, ya que la mayoría de los trámites presenciales quedarán suspendidos.

3. Coordiná el Home Office: Dada la fuerza mayor que representa la falta de transporte, hablá con tu empleador para habilitar el trabajo remoto. Recordá que, según la normativa vigente, la ausencia de medios públicos es un justificativo válido para la inasistencia presencial.

La postura del Gobierno y el futuro del conflicto

Desde el Ejecutivo Nacional se mantiene una postura de confrontación, calificando la medida como un “intento de bloqueo al progreso legislativo”. Se ha advertido que se evaluará el descuento del día a aquellos empleados estatales que no asistan a sus puestos. Por su parte, la CGT argumenta que la reforma laboral lesiona derechos constitucionales y reduce drásticamente las indemnizaciones por despido.

Este enfrentamiento marca un punto de inflexión en la relación entre los sindicatos y la actual administración. Mantenete conectado a este artículo; actualizaremos la información de inmediato en cuanto la sesión en Diputados sea convocada formalmente y se ratifique el inicio exacto del cese de actividades.