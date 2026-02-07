Paro docente en Provincia: Los gremios confirmaron la medida de fuerza para el 11 de febrero y peligra el inicio de clases

Denisse Helman
Docentes de todo el país llevaron adelante un paro nacional por mejoras salariales

La tensión entre los sindicatos de la educación y el Gobierno bonaerense escaló a un punto crítico en las últimas horas. Tras calificar como “insuficiente” la última propuesta salarial de la gestión de Axel Kicillof, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ratificaron su adhesión al paro nacional del próximo martes 11 de febrero. Esta medida no solo paralizará la actividad administrativa y de revinculación en las escuelas, sino que pone una sombra de incertidumbre sobre el comienzo oficial del ciclo lectivo 2026.

Por qué hay paro el 11 de febrero: Los motivos del conflicto

La decisión de ir al paro surge de una combinación de reclamos locales y nacionales. El detonante inmediato fue el rechazo a la oferta salarial del 2% para el mes de febrero presentada por la Provincia, cifra que los gremios consideran una “burla” frente a la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo del sector.

Sin embargo, el conflicto tiene raíces más profundas que los sindicatos han detallado:

  • Rechazo a la Reforma Laboral: La medida coincide con el debate en el Senado de la Nación sobre el proyecto de reforma laboral y previsional impulsado por el Gobierno Nacional, el cual los gremios denuncian como un retroceso en los derechos de los trabajadores.
  • Restitución del FONID: Los docentes exigen que Nación devuelva el Fondo Nacional de Incentivo Docente, un componente salarial que representaba una parte significativa del sueldo y que fue eliminado por la administración central.
  • Financiamiento Educativo: Reclaman mayor inversión en infraestructura escolar y un presupuesto educativo para 2026 que no se vea licuado por los ajustes fiscales.

¿Qué gremios se adhieren y qué pasará en las escuelas?

El FUDB, conformado por los sindicatos de mayor peso en la provincia, confirmó que sus bases se sumarán de forma masiva a la jornada de protesta. Las organizaciones que encabezan el reclamo son:

  • SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires)
  • FEB (Federación de Educadores Bonaerenses)
  • UDOCBA (Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires)
  • SADOP (Docentes particulares)
  • AMET (Educación técnica)

Aunque las clases para el nivel secundario y primaria están previstas para comenzar formalmente el 2 de marzo, este 11 de febrero los docentes que ya se encontraban en actividad (aquellos con menos de 20 años de antigüedad o con tareas de planificación) no se presentarán en los establecimientos. Esto afecta directamente a los exámenes previos, las jornadas de formación y la organización de los comedores escolares que funcionan durante el verano.

El impacto en el calendario escolar 2026

La gran preocupación de las familias argentinas es si el conflicto logrará destrabarse antes de marzo. El calendario oficial para la Provincia de Buenos Aires establece las siguientes fechas clave:

  • 11 de febrero: Retorno de la totalidad de la planta docente (ahora afectado por el paro).
  • 2 de marzo: Inicio de clases para Inicial, Primaria y Secundaria.
  • 20 de julio al 31 de julio: Receso invernal.
  • 22 de diciembre: Cierre del ciclo lectivo.

Negociación en “Cuarto Intermedio”

Tras el rechazo del 2%, la paritaria bonaerense se encuentra en una pausa técnica o “cuarto intermedio”. El Gobierno provincial enfrenta una encrucijada: mejorar la oferta para garantizar la paz social antes del inicio de clases o mantenerse en su postura alegando la caída de la recaudación y el recorte de fondos nacionales.

Los dirigentes gremiales advirtieron que, si no hay una convocatoria urgente con una cifra “superadora y realista”, el paro del 11 de febrero podría ser solo la primera de una serie de medidas de fuerza que pondrían en jaque el cumplimiento de los 190 días de clases prometidos por el Ministerio de Educación.

Recomendaciones para padres y tutores

Ante esta situación, se recomienda a las familias estar atentas a los canales oficiales de comunicación de cada escuela (grupos de WhatsApp, cuadernos o carteleras) durante la semana que viene. Al ser una medida con alto acatamiento gremial, es probable que la atención administrativa y los exámenes reprogramados para ese día sufran cambios de último momento.

Más leídas