Paro docente en provincia de Buenos Aires: ¿Qué gremios se adhieren el 11 de febrero y cómo afecta el inicio de clases?

El clima educativo en la provincia de Buenos Aires ha comenzado a agitarse mucho antes de lo previsto. Mientras las familias organizan la compra de útiles y uniformes, una noticia de último momento ha puesto en duda la normalidad del retorno a las instituciones. Diversas agrupaciones sindicales han confirmado una medida de fuerza que marca el primer gran conflicto del año entre los trabajadores de la educación y la administración bonaerense.

La fecha clave: ¿Qué pasa el 11 de febrero?

Aunque el inicio masivo de clases para el nivel inicial y primario está estipulado para marzo, el martes 11 de febrero es una fecha crítica en el calendario escolar. Este día representa el regreso formal de los maestros y profesores a los establecimientos para las jornadas de planificación institucional y, fundamentalmente, para el inicio de las mesas de exámenes de nivel secundario.

La confirmación del paro docente de 24 horas para esta fecha específica implica que miles de alumnos que deben rendir materias pendientes podrían encontrarse con las puertas cerradas o con tribunales examinadores incompletos, obligando a una reprogramación de último minuto.

Los gremios convocantes y el alcance de la medida

La protesta no es un hecho aislado, sino que cuenta con el respaldo de los sectores más fuertes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Las entidades que ratificaron su adhesión total incluyen a:

SUTEBA y FEB : Los dos gremios con mayor cantidad de afiliados en territorio bonaerense.

y : Los dos gremios con mayor cantidad de afiliados en territorio bonaerense. UDOCBA y AMET : Representando a docentes técnicos y de base.

y : Representando a docentes técnicos y de base. SADOP: El sindicato que nuclea a los docentes de colegios privados, lo que amplía el impacto de la medida más allá de la escuela pública.

Los motivos detrás del conflicto salarial

El detonante de esta situación ha sido la reciente negociación paritaria. Los representantes gremiales calificaron como “inaceptable” la última propuesta del gobierno de Axel Kicillof, que consistía en un incremento del 2% para el mes de enero.

Según los sindicatos, este porcentaje no solo queda rezagado frente a la inflación acumulada, sino que profundiza la pérdida del poder adquisitivo que se viene arrastrando desde 2025. A esto se suma el reclamo persistente por la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), un ítem salarial que Nación dejó de transferir y que la provincia no ha logrado compensar en su totalidad.

Infraestructura y condiciones laborales: el otro reclamo

Más allá del sueldo, el paro del 11 de febrero pone el foco en el estado de las escuelas. Los gremios denuncian que muchas instituciones de la provincia no han recibido las obras de mantenimiento necesarias durante el verano, mencionando problemas de:

Falta de climatización frente a las olas de calor.

frente a las olas de calor. Problemas de filtraciones y techos en el conurbano y zonas del interior.

en el conurbano y zonas del interior. Falta de mobiliario nuevo para absorber la matrícula de este año.

¿Qué deben hacer los padres y alumnos?

Ante este escenario, se recomienda a las familias con hijos en secundaria que tengan fechas de examen el próximo martes, contactarse de manera urgente con el colegio. Es altamente probable que los exámenes se trasladen al miércoles 12 o jueves 13 de febrero.

En cuanto al inicio formal del ciclo lectivo el 2 de marzo, la incertidumbre es total. Los gremios han advertido que, de no mediar una oferta superadora en los próximos días, el paro del 11 de febrero será solo la primera de una serie de medidas que podrían impedir el comienzo normal de las clases en toda la provincia de Buenos Aires.