Paritaria estatal 2026: Aumento confirmado y bono para empleados públicos nacionales

En una semana clave para el bolsillo de los trabajadores del sector público, el Gobierno Nacional oficializó un nuevo acuerdo salarial que impactará en los haberes de enero y febrero de 2026. A través del Decreto 37/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se ratificó una suba salarial acompañada por el pago de una suma fija extraordinaria, en un contexto donde la negociación colectiva sigue siendo el epicentro de la tensión entre el Poder Ejecutivo y los gremios.

Detalles del aumento y el bono extraordinario

El acuerdo, que contó con el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pero fue rechazado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), establece los siguientes puntos clave:

Incremento porcentual: Se fijó una suba del 2% sobre las retribuciones mensuales, normales y habituales.

Se fijó una suba del sobre las retribuciones mensuales, normales y habituales. Bono de suma fija: Se otorgará un pago único de $50.000 para el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Esta suma tiene carácter no remunerativo y no bonificable, lo que significa que se percibe de forma íntegra sin descuentos jubilatorios.

Se otorgará un pago único de para el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Esta suma tiene carácter no remunerativo y no bonificable, lo que significa que se percibe de forma íntegra sin descuentos jubilatorios. Actualización de escalas: La normativa también formaliza el nuevo esquema salarial para los escalafones de la Administración Pública Nacional, ajustando los valores de las unidades retributivas que componen el sueldo.

Escalas salariales para el sector salud y residentes

De forma paralela, el Decreto 36/2026 actualizó los ingresos de los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud, incluyendo al Hospital Garrahan. Los nuevos montos mensuales vigentes son:

Jefes de residencia: $1.437.773

$1.437.773 Residentes de 3° y 4° año: $1.343.479

$1.343.479 Residentes de 2° año: $1.221.711

$1.221.711 Residentes de 1° año: $1.090.292

En cuanto a las becas para este sector, los montos se fijaron en un rango que va desde los $345.174 hasta los $459.398, según el nivel de formación del profesional.

El conflicto con los gremios y la pérdida del poder adquisitivo

A pesar de la homologación oficial, el clima sindical permanece tenso. Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar calificó el aumento de “insuficiente” y “humillante”, argumentando que los ingresos estatales cerraron el año 2025 con una pérdida de poder adquisitivo cercana a los 14 puntos porcentuales frente a la inflación acumulada.

Por su parte, el Gobierno sostiene que estos incrementos están en línea con la meta de equilibrio fiscal y la desaceleración de los precios mayoristas, que en diciembre mostraron una suba del 2,4%. La paritaria estatal se mantiene bajo la modalidad de revisiones mensuales o bimestrales, lo que obliga a las partes a volver a sentarse a negociar en las próximas semanas.

Topes para horas extra y nuevas licencias

La nueva regulación también introdujo cambios administrativos importantes que el empleado debe tener en cuenta: