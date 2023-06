Estafas en Bahía Blanca: Vendían terrenos sin documentación y fueron detenidos

Una pareja que vendía terrenos sin documentación fue detenida ayer en Bahía Blanca, tras realizar más de 30 estafas. Deborah Antonella Vallejo y su pareja, Emmanuel Lazzarín, quienes realizaban las transacciones, también vendían materiales de construcción.

"Desde Febrero hasta acá perdí 1 millón de pesos", señaló una denunciante. La mujer dijo que "ofrecían los terrenos a la venta en Facebook y bajo la fachada de una firma presumiblemente falsa denominada Gestión grupo inmobiliario”.





“Como notamos que todo era raro y ella no nos quería dar información cuando le preguntábamos, empezamos a sospechar, nos asesoramos con un abogado y nos dijo que los papeles no servían”, añadió la víctima.

“Ella directamente te entregaba la documentación de compraventa y posesión, que ya traía firmada por el (supuesto) dueño (del terreno) y por un escribano. Le pedí que me entregara una copia fiel y me contestó que me la iba a dar la próxima semana, pero ya pasó un mes y no tengo novedades”, agregó.

“Nos dio un plano del lote, pero cuando vas a Catastro te dicen que no existe. Sólo está marcado un jardín de infantes, un galpón de EDES y el cuartel de bomberos de Villa Ressia” concluyó.

La pareja quedó acusada de los delitos de “estafas reiteradas en concurso ideal con uso de documento público falso y uso de documento privado falso”. Tanto el hombre como la mujer serán indagados las próximas horas.