PAMI suma un botón de emergencias en su app: asistencia médica al instante con un solo toque

El avance de la tecnología también llegó al ámbito de la salud pública, y los adultos mayores son uno de los principales beneficiarios de esta transformación. En ese contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa sumando herramientas digitales que buscan mejorar la atención, agilizar los trámites y ofrecer asistencia rápida ante cualquier urgencia.

Qué es el nuevo botón de emergencias de PAMI

Dentro de la aplicación Mi PAMI, tanto para Android como para iOS, se incorporó una nueva función denominada “botón de emergencias”, diseñada para facilitar el contacto inmediato con servicios médicos o de urgencia.

El botón se encuentra en la pantalla principal de la app, identificado con un símbolo rojo fácilmente visible, y permite comunicarse directamente con el personal médico, ambulancias o guardias sin necesidad de buscar números ni navegar entre menús.

Según explicaron desde el organismo, la intención es garantizar una respuesta rápida y efectiva en situaciones donde cada minuto cuenta, ofreciendo una herramienta intuitiva para que los afiliados se sientan acompañados y seguros.

Cómo activar y usar el botón paso a paso

Para utilizar esta nueva función, los afiliados deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación Mi PAMI (disponible en Google Play y App Store ) o acceder a la versión web en www.pami.org.ar .

(disponible en y ) o acceder a la versión web en . Iniciar sesión con el número de afiliado o con el DNI .

con el número de afiliado o con el . En la pantalla principal, ubicar el botón de emergencias marcado con el símbolo rojo.

marcado con el símbolo rojo. Presionar el botón y seleccionar el tipo de urgencia o servicio requerido.

El sistema permite llamar directamente desde la aplicación, sin tener que marcar manualmente los teléfonos. Esta función está pensada especialmente para situaciones críticas, cuando la rapidez de respuesta puede hacer la diferencia.

Más beneficios dentro de la app Mi PAMI

Además del nuevo botón de emergencias, la app Mi PAMI ofrece una serie de servicios digitales que buscan reducir los tiempos de espera y facilitar los trámites médicos a los más de 5 millones de afiliados en todo el país.

Entre sus principales funciones se destacan:

Credencial digital siempre actualizada.

siempre actualizada. Consulta del médico de cabecera y acceso completo a la cartilla médica .

y acceso completo a la . Recetas electrónicas , órdenes médicas y turnos online .

, y . Trámites administrativos y consultas en línea, sin necesidad de asistir a una agencia presencialmente.

Con este proceso de digitalización, PAMI busca modernizar su sistema de atención y acompañar a los adultos mayores con herramientas simples, accesibles y seguras desde cualquier dispositivo.