PAMI permite realizar trámites online a través de su plataforma Mi PAMI: cómo registrarse y qué gestiones se pueden hacer

Cada vez más jubilados y pensionados optan por resolver sus gestiones sin moverse de casa. En ese contexto, PAMI ofrece una herramienta digital que simplifica gran parte de los trámites habituales: Mi PAMI, una plataforma disponible tanto en versión web como aplicación móvil, que busca agilizar los servicios y evitar esperas en las agencias.
Para qué sirve Mi PAMI
Con esta herramienta, los afiliados pueden acceder a la mayoría de los servicios del organismo desde su celular o computadora, de forma rápida y segura.
La Provincia de Buenos Aires baja a 40 años la edad para realizar la primera mamografía ¿Por qué?
Entre las funciones más destacadas se incluyen:
- Gestión de la credencial digital PAMI, válida para todos los trámites.
- Consulta de recetas y órdenes médicas vigentes.
- Búsqueda de prestadores, especialistas, centros de salud y farmacias mediante la cartilla médica online.
- Solicitud de turnos para atención presencial en agencias.
- Actualización de datos personales y de contacto.
- Consulta o cambio de médico de cabecera.
- Acceso a información sobre emergencias médicas y cobertura.
Trámites que se pueden hacer desde Mi PAMI
Además de las consultas generales, la plataforma permite realizar trámites específicos completamente online, lo que representa un gran beneficio para los jubilados y pensionados afiliados.
Entre las gestiones disponibles se encuentran:
- Asignar o cambiar médico/a de cabecera.
- Consultar expedientes o estado de gestiones.
- Obtener la credencial provisoria.
- Ver la cobertura de medicamentos, incluyendo subsidios sociales.
- Afiliarse digitalmente, en los casos habilitados.
- Solicitar derivaciones y órdenes médicas para especialistas.
Cómo registrarse y acceder a Mi PAMI
El registro es simple y puede realizarse en pocos pasos, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Para empezar, los usuarios deben:
- Descargar la aplicación Mi PAMI desde Google Play Store o App Store, o ingresar al portal web oficial del organismo.
- Registrarse con DNI, número de afiliado y correo electrónico.
- Crear una contraseña segura para acceder a la cuenta.
Es importante recordar que PAMI nunca solicita claves bancarias ni pagos para la instalación o el uso de la aplicación, por lo que los afiliados deben estar atentos para evitar posibles fraudes o estafas.
Ventajas de realizar los trámites de PAMI online
La digitalización de los servicios de PAMI trae múltiples beneficios para los afiliados, especialmente para quienes viven lejos de una sede o tienen movilidad reducida. Entre las principales ventajas de Mi PAMI se destacan:
- Evitar filas y esperas en las agencias presenciales.
- Gestionar turnos, consultas y trámites desde cualquier lugar, las 24 horas del día.
- Mantener actualizados los datos personales y afiliaciones.
- Acceder fácilmente a información sobre medicamentos, médicos, ópticas y servicios de salud.
Residencias y servicios adicionales de PAMI
A través de la plataforma también se puede acceder a información sobre las Residencias PAMI, programas de acompañamiento, y servicios destinados al bienestar integral de las personas mayores.