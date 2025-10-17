PAMI permite realizar trámites online a través de su plataforma Mi PAMI: cómo registrarse y qué gestiones se pueden hacer

Cada vez más jubilados y pensionados optan por resolver sus gestiones sin moverse de casa. En ese contexto, PAMI ofrece una herramienta digital que simplifica gran parte de los trámites habituales: Mi PAMI, una plataforma disponible tanto en versión web como aplicación móvil, que busca agilizar los servicios y evitar esperas en las agencias.

Para qué sirve Mi PAMI

Con esta herramienta, los afiliados pueden acceder a la mayoría de los servicios del organismo desde su celular o computadora, de forma rápida y segura.

Entre las funciones más destacadas se incluyen:

Gestión de la credencial digital PAMI , válida para todos los trámites.

, válida para todos los trámites. Consulta de recetas y órdenes médicas vigentes.

Búsqueda de prestadores, especialistas, centros de salud y farmacias mediante la cartilla médica online.

mediante la cartilla médica online. Solicitud de turnos para atención presencial en agencias.

para atención presencial en agencias. Actualización de datos personales y de contacto.

Consulta o cambio de médico de cabecera.

Acceso a información sobre emergencias médicas y cobertura.

Trámites que se pueden hacer desde Mi PAMI

Además de las consultas generales, la plataforma permite realizar trámites específicos completamente online, lo que representa un gran beneficio para los jubilados y pensionados afiliados.

Entre las gestiones disponibles se encuentran:

Asignar o cambiar médico/a de cabecera.

Consultar expedientes o estado de gestiones.

Obtener la credencial provisoria.

Ver la cobertura de medicamentos , incluyendo subsidios sociales.

, incluyendo subsidios sociales. Afiliarse digitalmente , en los casos habilitados.

, en los casos habilitados. Solicitar derivaciones y órdenes médicas para especialistas.

Cómo registrarse y acceder a Mi PAMI

El registro es simple y puede realizarse en pocos pasos, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para empezar, los usuarios deben:

Descargar la aplicación Mi PAMI desde Google Play Store o App Store, o ingresar al portal web oficial del organismo.

desde Google Play Store o App Store, o ingresar al portal web oficial del organismo. Registrarse con DNI, número de afiliado y correo electrónico.

Crear una contraseña segura para acceder a la cuenta.

Es importante recordar que PAMI nunca solicita claves bancarias ni pagos para la instalación o el uso de la aplicación, por lo que los afiliados deben estar atentos para evitar posibles fraudes o estafas.

Ventajas de realizar los trámites de PAMI online

La digitalización de los servicios de PAMI trae múltiples beneficios para los afiliados, especialmente para quienes viven lejos de una sede o tienen movilidad reducida. Entre las principales ventajas de Mi PAMI se destacan:

Evitar filas y esperas en las agencias presenciales.

en las agencias presenciales. Gestionar turnos, consultas y trámites desde cualquier lugar, las 24 horas del día.

desde cualquier lugar, las 24 horas del día. Mantener actualizados los datos personales y afiliaciones.

Acceder fácilmente a información sobre medicamentos, médicos, ópticas y servicios de salud.

Residencias y servicios adicionales de PAMI

A través de la plataforma también se puede acceder a información sobre las Residencias PAMI, programas de acompañamiento, y servicios destinados al bienestar integral de las personas mayores.