PAMI moderniza su app y facilita trámites para jubilados y pensionados en todo el país

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que brinda cobertura a millones de adultos mayores en Argentina, ha renovado su plataforma digital con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites para jubilados y pensionados. La obra social presentó una actualización de su app “Mi PAMI”, que incluye nuevas funcionalidades para facilitar la gestión de consultas médicas y turnos desde dispositivos móviles.

¿Qué funcionalidades ofrece “Mi PAMI”?

La aplicación “Mi PAMI” se ha diseñado para acercar servicios y trámites a sus afiliados de manera digital y segura. Se encuentra disponible de manera gratuita en Google Play y App Store para dispositivos iOS y Android.

Los usuarios con versiones anteriores de la aplicación deben aceptar la actualización y reingresar utilizando su usuario y contraseña. Esta nueva versión incorpora un sistema de validación reforzado, lo que asegura que solo el afiliado o una persona autorizada pueda acceder a su perfil. Gracias a esta herramienta, los beneficiarios de PAMI tienen la posibilidad de:

Visualizar su historia clínica

Solicitar turnos médicos

Acceder a resultados de estudios

Validar recetas

Recibir recordatorios sobre controles o renovaciones de credenciales

Trámites disponibles a través de “Mi PAMI”

Desde la plataforma “Mi PAMI”, los afiliados pueden realizar una variedad de trámites que incluyen:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Visualizar credenciales digitales y de sus familiares

Acceder a su cartilla médica personalizada

Sacar turnos para atención presencial

Gestionar trámites por la web

Consultar datos personales y del médico de cabecera

Contactar a PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp

Las recetas, órdenes médicas, credenciales y demás información estarán sincronizadas, asegurando que los afiliados encuentren la misma información sin importar cómo acceden a la plataforma.

PAMI: Proceso para obtener anteojos gratuitos

El PAMI ofrece, por año prestacional, un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o un par de lentes bifocales, sin costo alguno. Para tramitar esta prestación, los afiliados deben presentar la siguiente documentación:

DNI

Credencial de afiliación

Orden médica electrónica de un especialista en oftalmología que contenga la prescripción, firma, y número de matrícula

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez, a criterio de cada agencia

Este proceso asegura que los adultos mayores tengan acceso fácil y eficaz a servicios esenciales para su salud visual.