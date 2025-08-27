banner ad

PAMI moderniza su app y facilita trámites para jubilados y pensionados en todo el país

Andrea Fernández
PAMI moderniza su app y facilita trámites para jubilados y pensionados en todo el país

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que brinda cobertura a millones de adultos mayores en Argentina, ha renovado su plataforma digital con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites para jubilados y pensionados. La obra social presentó una actualización de su app “Mi PAMI”, que incluye nuevas funcionalidades para facilitar la gestión de consultas médicas y turnos desde dispositivos móviles.

¿Qué funcionalidades ofrece “Mi PAMI”?

La aplicación “Mi PAMI” se ha diseñado para acercar servicios y trámites a sus afiliados de manera digital y segura. Se encuentra disponible de manera gratuita en Google Play y App Store para dispositivos iOS y Android.

Incendios en el Delta del Paraná: investigan maniobras intencionales detrás de los focos
Mirá también:

Incendios en el Delta del Paraná: investigan maniobras intencionales detrás de los focos

Los usuarios con versiones anteriores de la aplicación deben aceptar la actualización y reingresar utilizando su usuario y contraseña. Esta nueva versión incorpora un sistema de validación reforzado, lo que asegura que solo el afiliado o una persona autorizada pueda acceder a su perfil. Gracias a esta herramienta, los beneficiarios de PAMI tienen la posibilidad de:

  • Visualizar su historia clínica
  • Solicitar turnos médicos
  • Acceder a resultados de estudios
  • Validar recetas
  • Recibir recordatorios sobre controles o renovaciones de credenciales

Trámites disponibles a través de “Mi PAMI”

Desde la plataforma “Mi PAMI”, los afiliados pueden realizar una variedad de trámites que incluyen:

  • Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas
  • Visualizar credenciales digitales y de sus familiares
  • Acceder a su cartilla médica personalizada
  • Sacar turnos para atención presencial
  • Gestionar trámites por la web
  • Consultar datos personales y del médico de cabecera
  • Contactar a PAMI Escucha y teléfonos de emergencias
  • Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp

Las recetas, órdenes médicas, credenciales y demás información estarán sincronizadas, asegurando que los afiliados encuentren la misma información sin importar cómo acceden a la plataforma.

PAMI: Proceso para obtener anteojos gratuitos

El PAMI ofrece, por año prestacional, un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o un par de lentes bifocales, sin costo alguno. Para tramitar esta prestación, los afiliados deben presentar la siguiente documentación:

  • DNI
  • Credencial de afiliación
  • Orden médica electrónica de un especialista en oftalmología que contenga la prescripción, firma, y número de matrícula
  • Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez, a criterio de cada agencia

Este proceso asegura que los adultos mayores tengan acceso fácil y eficaz a servicios esenciales para su salud visual.

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026
Mirá también:

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20250826 221009 (1280 x 893 píxel)
¡Insólito! Le depositaron 6 millones de dólares por error a través de Cuenta DNI
Provincia
dia de la radio argentina
Día de la Radio en Argentina: ¿Por qué se celebra el 27 de agosto?
Nacionales
Ypf descuentos iz
Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025
Sociedad
Santa Rosa de Lima
Tormenta de Santa Rosa 2025: Alerta por posible Ciclogénesis en Provincia de Buenos Aires
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazo fijo: los bancos suben las tasas y crece el interés de los ahorristas
Sociedad
IMG 20250826 215628 (1280 x 779 píxel)
Un experto en explosivos murió en Salta tras una detonación en su trabajo con YPF
Nacionales
argentina-seleccion-2023
Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026
Nacionales

Más leídas