PAMI entrega gratuita de pañales a domicilio: ¿Cómo acceder al beneficio?

Denisse Helman
PAMI

El cuidado de la salud de los adultos mayores y de las personas con necesidades especiales requiere de políticas que hagan más accesibles los insumos básicos. En ese marco, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece una prestación gratuita que evita trámites presenciales y facilita el día a día de sus afiliados: la entrega de pañales descartables directamente en el domicilio.

Cuántos pañales entrega PAMI por mes

Según la normativa vigente, cada afiliado puede recibir hasta 90 pañales mensuales, siempre que exista una condición médica que lo justifique. Estos productos, denominados Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), cuentan con diseño anatómico y fueron testeados por profesionales médicos y farmacéuticos para asegurar absorción, comodidad y seguridad.

Cómo funciona el servicio a domicilio

El beneficio de entrega de pañales en el hogar se organiza de la siguiente forma:

  • Afiliados que ya reciben el beneficio: son incorporados automáticamente al sistema de entrega domiciliaria y no deben realizar ningún trámite adicional.
  • Afiliados que aún no lo reciben: deben pedir a su médico de cabecera que emita una receta electrónica (OME) con el diagnóstico, cantidad de unidades necesarias, domicilio y datos de contacto. Una vez aprobada, PAMI coordina la distribución en el domicilio del afiliado.

Renovación y continuidad del beneficio

El sistema requiere una renovación cada seis meses mediante una nueva receta médica. Los profesionales pueden cargar hasta seis órdenes consecutivas, lo que permite asegurar la provisión sin interrupciones.

En caso de cambio de domicilio o errores en los datos, los afiliados deben comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138 o acercarse a una agencia para actualizar la información correspondiente.

