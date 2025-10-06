PAMI: El paso a paso de cómo pedir un traslado programado en ambulancia

El acceso a la atención médica muchas veces requiere de servicios complementarios que faciliten la llegada de los pacientes a sus turnos y tratamientos. En el caso de los afiliados a PAMI, la obra social cuenta con un servicio de traslados programados en ambulancia para quienes se encuentran inmovilizados y no pueden trasladarse por sus propios medios. Este beneficio está disponible en todo el país y abarca a más de 5 millones de personas afiliadas.
Cómo funciona el servicio de traslados en ambulancia de PAMI
El servicio de traslados programados en ambulancia está destinado a afiliados que necesiten concurrir a:
- Turnos médicos
- Sesiones de tratamiento
- Estudios clínicos
- Trámites relacionados con su salud
La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al turno o actividad médica programada.
Cómo solicitar un traslado programado en PAMI
Existen distintas maneras de pedir un traslado:
- Prestador de ambulancias asignado en la cartilla: el afiliado debe comunicarse directamente con el número correspondiente.
- Teléfonos oficiales de PAMI para traslados: disponibles en la sección Traslados Programados de la web oficial de PAMI, donde se indica el contacto según cada provincia.
El trámite requiere contar con el Formulario de solicitud completo y firmado por el médico tratante, ya que esto garantiza la validez del pedido.
Traslados de hasta 30 km o superiores
Según la distancia del traslado, los pasos a seguir son diferentes:
- Traslados de hasta 30 km (ida y vuelta): el prestador coordina con la persona el día y horario del servicio sin necesidad de trámites adicionales.
- Traslados superiores a 30 km (ida y vuelta): el afiliado debe acercarse a la Agencia o UGL correspondiente para gestionar la autorización. Una vez aprobado, podrá coordinar con el prestador la fecha y hora del traslado.
Traslados por razones de salud y derivaciones (CODE)
En los casos en que el afiliado necesite atención médica especializada que no esté disponible en su zona, el traslado debe gestionarse a través del Centro Operativo Derivador (CODE). Este procedimiento se aplica por razones de:
- Diagnóstico
- Tratamientos terapéuticos
- Falta de disponibilidad en la región
La autorización del CODE es obligatoria para estas situaciones y puede solicitarse mediante la web oficial de PAMI, donde se detallan los pasos y requisitos para cada derivación.