PAMI confirmó el pago de un bono adicional para jubilados a partir de septiembre ¿Quiénes pueden acceder?

En un escenario económico donde los adultos mayores enfrentan constantes dificultades para llegar a fin de mes, PAMI anunció una medida que busca aliviar la situación de un grupo de afiliados. Se trata de un beneficio complementario que comenzará a regir desde septiembre y que apunta a mejorar el acceso a la alimentación saludable.

A quiénes está dirigido el nuevo bono de PAMI

El bono adicional está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados con diagnóstico médico de celiaquía, condición que requiere una alimentación estricta sin gluten. Los alimentos sin TACC suelen tener precios más elevados en el mercado, lo que genera una diferencia económica significativa frente a productos comunes.

El aporte de PAMI busca compensar ese desfasaje, garantizando que los afiliados celíacos puedan cumplir con la dieta adecuada para cuidar su salud.

De cuánto será el refuerzo para jubilados celíacos

El subsidio mensual equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), medida oficial calculada por el INDEC. De esta forma, los beneficiarios recibirán un refuerzo que les permitirá cubrir parte del costo adicional que implica comprar alimentos sin gluten.

Cómo solicitar el bono de PAMI

El trámite se puede realizar de dos maneras:

Presencialmente , pidiendo un turno en la agencia de PAMI más cercana.

, pidiendo un turno en la agencia de PAMI más cercana. De manera online, a través del sitio web oficial de la obra social.

En ambos casos, los afiliados deberán presentar documentación que acredite el diagnóstico de celiaquía y su condición como jubilados o pensionados de PAMI.

Qué documentación se necesita para acceder al beneficio

Los interesados en cobrar el bono deberán presentar:

DNI

Credencial de afiliación de PAMI

Último recibo de haberes

Historia clínica

Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio)

Biopsia por videoendoscopia digestiva alta

Certificado médico con diagnóstico de enfermedad celíaca

Este respaldo documental es clave para que PAMI pueda otorgar el beneficio de forma ordenada y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.