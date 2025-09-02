banner ad

PAMI confirmó el pago de un bono adicional para jubilados a partir de septiembre ¿Quiénes pueden acceder?

Denisse Helman
beneficios-pami

En un escenario económico donde los adultos mayores enfrentan constantes dificultades para llegar a fin de mes, PAMI anunció una medida que busca aliviar la situación de un grupo de afiliados. Se trata de un beneficio complementario que comenzará a regir desde septiembre y que apunta a mejorar el acceso a la alimentación saludable.

A quiénes está dirigido el nuevo bono de PAMI

El bono adicional está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados con diagnóstico médico de celiaquía, condición que requiere una alimentación estricta sin gluten. Los alimentos sin TACC suelen tener precios más elevados en el mercado, lo que genera una diferencia económica significativa frente a productos comunes.

Dólar hoy: el blue bajó y el MEP también cerró en caída este 2 de septiembre
Mirá también:

Dólar hoy: el blue bajó y el MEP también cerró en caída este 2 de septiembre

El aporte de PAMI busca compensar ese desfasaje, garantizando que los afiliados celíacos puedan cumplir con la dieta adecuada para cuidar su salud.

De cuánto será el refuerzo para jubilados celíacos

El subsidio mensual equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), medida oficial calculada por el INDEC. De esta forma, los beneficiarios recibirán un refuerzo que les permitirá cubrir parte del costo adicional que implica comprar alimentos sin gluten.

Cómo solicitar el bono de PAMI

El trámite se puede realizar de dos maneras:

  • Presencialmente, pidiendo un turno en la agencia de PAMI más cercana.
  • De manera online, a través del sitio web oficial de la obra social.

En ambos casos, los afiliados deberán presentar documentación que acredite el diagnóstico de celiaquía y su condición como jubilados o pensionados de PAMI.

Qué documentación se necesita para acceder al beneficio

Los interesados en cobrar el bono deberán presentar:

  • DNI
  • Credencial de afiliación de PAMI
  • Último recibo de haberes
  • Historia clínica
  • Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio)
  • Biopsia por videoendoscopia digestiva alta
  • Certificado médico con diagnóstico de enfermedad celíaca

Este respaldo documental es clave para que PAMI pueda otorgar el beneficio de forma ordenada y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.

PAMI lanzó cursos gratuitos y mantiene la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados
Mirá también:

PAMI lanzó cursos gratuitos y mantiene la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Frio polar provincia
Vuelven las heladas y el frío polar a la Provincia de Buenos Aires ¿Cuándo?
Provincia
Rige la veda de pesca de pejerrey en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
mercado pago app news
Mercado Pago suma la opción de saldo negativo: Cómo funciona la nueva herramienta
Sociedad
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota el 7 de septiembre?
Recetas
General Belgrano recuerda “El Pueblazo”: un hito que marcó a toda la comunidad
General Belgrano
karina milei
La Justicia prohíbe la difusión de nuevos audios de Karina Milei
Nacionales
gutierrez
¿Karina Milei le bajó el pulgar a la visita de Iñaki Gutiérrez a Dolores?
Dolores

Más leídas