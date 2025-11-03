Pagos digitales en Argentina: cómo la inteligencia artificial y las billeteras virtuales están transformando la economía

En los últimos años, la manera en que los argentinos pagan, cobran y ahorran cambió de forma significativa. La digitalización del dinero y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas están redefiniendo la relación entre usuarios, comercios y bancos, ofreciendo experiencias más rápidas, seguras y personalizadas.

Nuevos medios de pago y transferencias instantáneas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) destaca el crecimiento de billeteras virtuales, POS móviles y botones de pago, que permiten realizar transferencias electrónicas inmediatas y sin costo para el pagador. Estas herramientas incluyen:

Transferencias acreditadas al instante, sin retenciones ni cargos extras.

Validación mediante dispositivos de seguridad (dongles) conectados al celular, que funcionan como POS móvil.

conectados al celular, que funcionan como POS móvil. Mayor eficiencia y trazabilidad en cada operación financiera.

A diferencia del antiguo débito inmediato (Debin), quien ejecuta la operación es el cobrador, y no el pagador, agilizando los tiempos y mejorando la experiencia del usuario.

La experiencia integrada y personalizada

Expertos en fintech sostienen que los medios de pago dejaron de ser solo herramientas transaccionales y pasaron a formar parte de la experiencia de compra, potenciados por tecnologías como:

Inteligencia artificial para anticipar comportamientos y personalizar pagos.

para anticipar comportamientos y personalizar pagos. Datos en tiempo real para ajustar procesos y decisiones de manera dinámica.

Automatización de operaciones y recomendaciones adaptadas a cada usuario.

Además, la expansión de códigos QR y la inclusión de la biometría y tokenización aumentan la seguridad y confianza en cada transacción.

La seguridad como pilar fundamental

La seguridad sigue siendo clave en el ecosistema digital, con herramientas que incorporan:

Tokenización , reemplazando datos sensibles por identificadores únicos.

, reemplazando datos sensibles por identificadores únicos. Biometría y claves sin contraseña , para autenticaciones más confiables.

, para autenticaciones más confiables. Inteligencia artificial para detectar fraudes, segmentar usuarios y anticipar comportamientos.

Con estas medidas, la confianza del usuario aumenta, mientras que la velocidad y eficiencia de los pagos digitales se convierten en estándares básicos.

Un futuro híbrido, interoperable y humano

El sistema financiero argentino avanza hacia un modelo híbrido, donde el efectivo y las tarjetas conviven con soluciones digitales integradas. El objetivo es ofrecer experiencias simples, ágiles y seguras, potenciadas por la inteligencia artificial y la interoperabilidad de plataformas.