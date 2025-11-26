Pago de SUAF en diciembre: Cómo queda el calendario de Anses y cuáles son los montos estimados

La llegada de diciembre suele traer modificaciones en los cronogramas de pago debido a los feriados nacionales y al cierre del año. En este contexto, Anses confirmó cómo se organizarán las fechas del SUAF y cuáles serán los montos estimados tras la última actualización por movilidad.

Cómo queda el calendario de pagos del SUAF en diciembre 2025

Anses ordenó el cronograma de la asignación por hijo del SUAF considerando los feriados del lunes 8 de diciembre y del jueves 25. La acreditación se realizará según la terminación del DNI del titular.

Fechas confirmadas:

9 de diciembre: DNI terminados en 0

10 de diciembre: DNI terminados en 1

11 de diciembre: DNI terminados en 2

12 de diciembre: DNI terminados en 3

15 de diciembre: DNI terminados en 4

16 de diciembre: DNI terminados en 5

17 de diciembre: DNI terminados en 6

18 de diciembre: DNI terminados en 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8

22 de diciembre: DNI terminados en 9

Montos estimativos de la Asignación por Hijo del SUAF en diciembre

La actualización de diciembre se realiza con base en el IPC de septiembre, lo que implica un aumento de 2,34%. Este porcentaje se obtiene del índice oficial, que fue de 2,3%, pero con el ajuste por dos decimales que aplica Anses.

Montos estimados para diciembre:

Asignación por hijo (primer rango): $61.251,51

Asignación por hijo con discapacidad (primer tramo): $199.433,03

Para tener en cuenta:

Los importes dependen del rango de ingresos del grupo familiar.

Anses actualizará los topes: Tope individual: $2.453.608 Tope familiar: $4.907.216



Quiénes pueden cobrar las asignaciones del SUAF

El sistema incluye a distintos grupos, siempre que cumplan los requisitos y tengan la información correctamente actualizada en las bases de Anses.

Están alcanzados por el SUAF:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios del fondo de desempleo

Titulares de ART

Excombatientes de Malvinas

Requisitos para acceder al cobro del SUAF

Para que el pago se efectúe sin demoras, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén completos y actualizados.

Documentación necesaria:

Partida de nacimiento del hijo

DNI de todos los integrantes del grupo familiar

DNI de todos los integrantes del grupo familiar

Anses permite verificar y actualizar estos datos desde sus oficinas o a través de plataformas digitales, algo clave para asegurar el cobro correcto de las asignaciones.