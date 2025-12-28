Pagó $3 millones por una carpa en Mar del Plata y le cobran $50.000 extra por día por usar la sombrilla

Victoria Saenz
carpa mar del plata

Una reciente controversia en Mar del Plata ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, luego de que Melisa Gesquire, una abogada argentina radicada en Los Ángeles, revelara que tras pagar $3.000.000 por el alquiler de una carpa en un balneario, también se le exigió un pago adicional de $50.000 para utilizar una sombrilla junto a la pileta del complejo.

La experiencia compartida en redes sociales

Gesquire, quien cuenta con aproximadamente 40.000 seguidores en Instagram, decidió compartir su experiencia a través de un video en su perfil. La abogada documentó el momento en que se le solicitó abonar la diferencia diaria por el uso de la sombrilla, destacando los altos costos del turismo en la ciudad que es conocida como “La Feliz”. “Por el amor de Dior, los precios dan miedo!!”, expresó en su publicación.

Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires

Precios en el balneario y el costo de vida en Mar del Plata

Según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, el costo promedio de los alquileres durante la temporada alta varía notablemente dependiendo del tipo de alojamiento y la duración de la estadía. Para una familia de cuatro personas, el alquiler de un departamento semanal puede costar entre $470.000 y $800.000, mientras que las carpas en balnearios oscilan entre $735.000 y $850.000 por semana, especialmente en zonas populares como Punta Mogotes.

El 2025 se despide con calor extremo: ¿qué se espera para este domingo?
Mirá también:

El 2025 se despide con calor extremo: ¿qué se espera para este domingo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ganadores gordo navidad provincia
Gordo de Navidad 2025: Hay ganadores en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
feriado provincia de buenos aires asueto estatales bonaerenses
Asueto en la Provincia de Buenos Aires para fin de año: ¿Hay fin de semana largo?
Provincia
control alcoholemia ruta provincia de buenos aires
Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
vtv multa provincia de buenos aires
¡Atención conductores! cuánto cuesta la multa por VTV vencida en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
plan-mi-moto-2022
Banco Provincia lanzó un nuevo préstamo para comprar motos: cómo funciona la financiación digital
Provincia
El Municipio de Castelli aplicará tasas más altas a los sectores de mayores ingresos
Castelli
calor verano 25
El calor no da tregua: ¿qué se espera para las próximas horas?
Provincia

Más leídas