Pagó $3 millones por una carpa en Mar del Plata y le cobran $50.000 extra por día por usar la sombrilla

Una reciente controversia en Mar del Plata ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, luego de que Melisa Gesquire, una abogada argentina radicada en Los Ángeles, revelara que tras pagar $3.000.000 por el alquiler de una carpa en un balneario, también se le exigió un pago adicional de $50.000 para utilizar una sombrilla junto a la pileta del complejo.

La experiencia compartida en redes sociales

Gesquire, quien cuenta con aproximadamente 40.000 seguidores en Instagram, decidió compartir su experiencia a través de un video en su perfil. La abogada documentó el momento en que se le solicitó abonar la diferencia diaria por el uso de la sombrilla, destacando los altos costos del turismo en la ciudad que es conocida como “La Feliz”. “Por el amor de Dior, los precios dan miedo!!”, expresó en su publicación.

Precios en el balneario y el costo de vida en Mar del Plata

Según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, el costo promedio de los alquileres durante la temporada alta varía notablemente dependiendo del tipo de alojamiento y la duración de la estadía. Para una familia de cuatro personas, el alquiler de un departamento semanal puede costar entre $470.000 y $800.000, mientras que las carpas en balnearios oscilan entre $735.000 y $850.000 por semana, especialmente en zonas populares como Punta Mogotes.