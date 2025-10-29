Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”

El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, se sumó a la ola de críticas que varios jefes comunales del peronismo vienen formulando hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que es momento de una renovación dentro del justicialismo.

En declaraciones a LU2 Radio Bahía Blanca, Marini —el único intendente peronista que logró imponerse sobre La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral bonaerense— respaldó la estrategia política del gobernador Axel Kicillof, pero marcó distancia con el liderazgo kirchnerista. “Cristina es una política de raza, pero tiene que dar un paso al costado. Hoy debería acompañar más que conducir”, expresó el jefe comunal.

En un contexto electoral en el que el color violeta dominó la mayoría de los municipios del sur bonaerense, Benito Juárez fue la excepción: Marini consiguió retener el distrito con el 44,5% de los votos, frente al 42,4% obtenido por los libertarios.

Mientras tanto, el justicialismo sufrió duros reveses en los 21 distritos restantes de la región, lo que avivó el debate interno sobre la conducción y el rumbo futuro del peronismo bonaerense.

Con su pronunciamiento, Marini se suma a otros intendentes del interior que en los últimos días reclamaron un recambio generacional y político dentro del espacio,